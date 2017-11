La continuïtat o el relleu en quatre jocs

Ha arribat el moment de designar al número u del raspall. De saber si hi haurà continuïtat o si la saba nova ja està preparada per a agafar el relleu. Està en mans de Moltó i Ian, el campió i l´aspirant, que amb la seua presència en la final de l´Individual Bankia de raspall confirmen la seua condició de grans dominadors del joc per terra. La solució, esta mateixa vesprada en el trinquet de la Llosa de Ranes.

Els pronòstics són clars. I justos. Moltó mereix ser el favorit. Perquè en les tres últimes temporades ha sigut el pilotari més determinant del raspall, a més amb diferència. En el present exercici la seua supremacia ha sigut inclús major doncs s´ha proclamat campió de la Lliga i la Copa.

Si hui aconsegueix el seu tercer títol del mà a mà, no solament guanyarà en propietat el Fris Grec. A més es convertirà en el primer que guanya les tres grans competicions professionals en la mateixa temporada. Està cridat a trencar registres. I és que solament compta amb vint-i-cinc anys.

Enguany arriba més preparat que mai. Encara estava disputant la Copa i ja mirava de reüll el mà a mà. En l´aspecte físic no té rival. Aguanta més que ningú. I també domina la tàctica. Sap on fer més mal al contrari tot i que això supose trencar amb el manual i rebre alguna crítica. Ell ho explicava en la final de la Copa amb total naturalitat. «La gent s´estranya que faça el traure pel mig del trinquet sense tocar paret. Però m´estime més evitar l´esquerra de Sanchis i esperar que reste el de darrere», deia. Té les idees molt clares.

Però també té punts febles. O tenia. El principal és ell mateix. Perdre la concentració, la confiança en les seues possibilitats. Des de principis d´anys compta amb els serveis d´una psicòloga esportiva i assegura estar encantat amb la decisió i els resultats.



El benefici del dubte

Aleshores, no cal que es jugue la final? Ni de bon tros. Ian s´ha guanyat el benefici del dubte. Una actuació perfecta del de Senyera podria trencar els pronòstics. I no és descartable si els nervis, el seu taló d´Aquil·les en les finals, li ho permeten.

L´any passat, en la semifinal, Ian va posar contra les cordes a Moltó. Però li va faltar la perfecció en dues pilotes que li hagueren situat 15 per 5 i al dau. A partir d´ací, el de Barxeta va ser clar dominador.

Ian assegura que ha aprés d´eixa experiència i de tantes finals que ha acumulat en les dues últimes temporades. Solament té vint anys i la seua evolució és imparable. Ha passat per l´esquerra a la gran majoria dels restos del raspall. Ningú dubta que serà campió individual. Tal vegada hui mateix.

Sabent del poder de pegada dels dos finalistes, la partida serà un no parar de carregar. I aquell que pessigue la pilota, que li pegue amb el mànec o se li'n vaja a l´escala en un excés de força o manca de punteria, ho pagarà amb un quinze. És probable que els dos hagen d´endarrerir les seues posicions i que les rematades pròpies dels punters siguen poc habituals. I la galeria serà una bona opció perquè el trinquet de la Llosa de Ranes ho permet. A més estarà abarrotada de públic. Pot ser una gran final.