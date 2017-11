Soro III estrena el títol en Pelayo

Quasi una setmana després de reconquerir el títol de campió individual, Soro III regressa hui al trinquet de Pelayo. Serà la seua estrena com a nou número u. Comença el cinqué regnat del de Massamagrell, que durant tot un any lluirà la faixa roja allà per on s´anuncie.

Com és habitual en el seu cas, per la condició de dominador, de nou li toca formar en parella contra trio. Però està d´enhorabona perquè davant tindrà l´ajuda d´un dels mitgers amb es quals s´entén millor, el seu paisà Salva.

És un equip passador a més no poder. Els de l´altre costat de la corda hauran d´afinar molt la punteria, ara que les galeries tornen a estar privades.

En el trio, De la Vega ve de ser el millor en la jornada de benvinguda de la Universitat de València el passat dijous també en Pelayo. El jove d´Almussafes es va mostrar molt segur amb ambdues mans tot i les canonades de Giner i Félix. Hui també haurà de tastar un dels braços més potents, tal vegada el que més.

El quinze en este equip serà cosa de Jesús i Carlos, pilotaris als quals no els pesa esta responsabilitat. La seua mobilitat dins de la pista és un valor afegit, en este cas en la tasca de neutralitzar les escomeses dels de l´altre costat de la corda.