El Trofeu Mancomunitat es trasllada al trinquet d'Alzira

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta es traslladarà demà fins a un dels millors trinquets -per nou i ben construït-, el d´Alzira, per a la disputa de la segona semifinal que enfrontarà a Pere Roc II i Félix contra Marc, Pere i Monrabal. Serà a les 11.30 hores.

Dels escaleters s´ha pogut comprovar en el passat Individual que estan com una poma. No en va es tracta del finalista i un dels semifinalistes. Però el mà a mà ja és història. Les cites per equips estan de tornada i els tres protagonistes restants han sigut dels més destacats en les competicions oficials de la present temporada.

Els vencedors es classificaran per a la final del pròxim dimecres 8 de novembre en el trinquet de Guadassuar on esperen Puchol II i Nacho, que es van desfer amb total autoritat de Francés, Santi i Tomàs II pel tanteig de 60-25.