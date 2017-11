El raspall i l'alt tornen a compartir aparador

Com que els individuals de raspall i escala i corda han transcorregut d´una manera quasi paral·lela, les dues disciplines professionals han compartit protagonisme a parts iguals. I així continuarà sent durant un temps, el que dure el Trofeu Mixt Savipecho, torneig que en realitat en són dos, amb el qual va sorgir la idea d´ajuntar en la mateixa sessió a les figures i aficions d´ambdues modalitats.

El tret d´eixida tindrà lloc el dissabte en el trinquet de Pedreguer, on es jugaran les primeres eliminatòries de la fase classificatòria. Obriran el foc els pilotaris de pantaló curt, Moltó i Josep així com Pablo, Brisca i Lorja. A continuació, amb la corda penjada, Pere Roc II i Santi s´enfrontaran a Marc, Raúl i Monrabal.

I d´Alacant a Oliva, on continuarà l´activitat el dimarts de la pròxima setmana. En esta ocasió solament hi haurà una partida del trofeu. El mateix passarà en la jornada programada a Piles. D´esta manera es podran visitar més localitats. Ara bé, la sessió continua sent doble i el cartell de fira. En el Trofeu Savipecho, Soro III i Javi es mesuraran a Genovés II, Jesús i Carlos. A continuació, en una partida del día a día però del màxim nivell, Moltó i Roberto jugaran contra Sergio i Brisca.

Un dia després, el dimecres 15, vesprada de luxe de trios en el trinquet de Guadassuar. Primer, Marrahí, Seve i Néstor contra Montaner, Sanchis i Raúl. A continuació, Miguel, Félix i Álvaro front Francés, Pere i Tomàs II.

La ronda inicial conclourà el divendres 17 en l´esmentat trinquet de Piles. Ací es resoldrà qui completa la classificació per a les semifinals en la modalitat de raspall: Ian i Tonet IV contra Sergio, Canari i Roberto.

A les semifinals de cada modalitat accediran els equips vencedors de cada eliminatòria i el millor derrotat. Els primers finalistes es coneixeran el dissabte 2 de desembre en el trinquet de Pelayo on primer es jugarà a raspall i després a escala i corda. Bellreguard acollirà les segones semifinals un dia després i en este cas l´ordre serà l´invers.

Els títols, com és habituals, es resoldran en el trinquet d´Oliva, d´on són naturals els germans Alcaraz, propietaris de la signatura patrocinadora. Serà el 10 de desembre.