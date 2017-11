Una osteopatia trenca la ratxa de Marrahí

La magnífica dinàmica ascendent de joc i resultats de Marrahí es torna a veure interrompuda per una altra lesió, ara una osteopatia de pubis, que li obligarà a estar sense jugar durant unes tres setmanes. Tampoc podrà participar en el Trofeu Mixt Savipecho on Ricard entra en el seu lloc per a formar equip amb Seve i Néstor.

Marrahí va conéixer ahir l´abast de les molèsties que ve arrossegant des de fa un temps i per les quals va jugar infiltrat en el passat Individual. El jugador manifestava a este diari sentir rabia pel contratemps. «Ara que el braç no em feia mal em toca parar altra vegada. No hauria haver jugat el mà a mà. Ara estaria bé. Però com que estava fent bones partides, la gent m´animava i em vaig vindre amunt», comenta.

Afortunadament no serà massa el temps que haja d'estar fóra del trinquet. Amb un poc de sort i les mans privilegiades del seu fisioterapeuta, Genovés II, tal vegada es podria reduir el termini.

En els últims mesos, la progressió de Marrahí estava sent extraordinària. El braç ja començava a disparar quasi tan fort com abans de la greu lesió. Arribar a la final de la Copa i la gran actuació contra Moltó en la semifinal de l´Individual són una mostra d´eixa evolució, a més dels assoliments en el dia a dia.

A poc a poc anava pujant llocs en l´escalafó del raspall i ja mirava de reüll als tres fixos de les cites més importants, Moltó, Ian i Sergio. «Si estava pensant desafiar al campió individual», assenyala. Ahir, però, el sentiment era de tristor. «Intente fer un pas endavant i done dos arrere. A veure quan m´oblide de les lesions i puc jugar sense patir», assenyala el pilotari.