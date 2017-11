León, l'amic de tots i un rival admirat i respectat

A principis d´estiu el pilotari de Genovés, Rafa ´León´, va anunciar que penjava els guants. Ho va fer obligat per una lesió al maluc que li ha impedit tornar als trinquets, malgrat que el jugador ho va per tots els mitjans. Des de la catedral de l´escala i corda, el trinquet de Pelayo, prompte va rebre la confirmació que tindria el merescut homenatge. Eixe dia serà demà dissabte. L´afició i els seus companys agrairan a León tot el que ha fet per este esport, totes eixes vesprades carregades de bona pilota, però també de sentit de l´humor. Rafa dins dels vestidors era i és únic.

Tots assenyalen la seua tècnica, la seua esquerra per dalt, la facilitat que tenia per a buscar les debilitats del rival, però, sobretot, parlen de León com a persona. El seu caràcter és contagiós i els seus companys afirmen que eixes vesprades als vestidors eren úniques. Amic de tots i rival respectat.

U dels pilotaris que més el coneix és Genovés II: «Hem compartit molts dies de pilota. Ha sigut un gran jugador i és una gran persona. Ha deixat un buit al vestidor pel seu humor i caràcter. També ha sigut un bon company de missions -riu- i ell sap perquè ho dic».

Altre veí seu, del poble, és Carlos: «Tècnicament era únic i sempre tenia anècdotes a contar al vestidor. Jo a vegades no jugava eixa vesprada, però sabia que ell jugava i entrava al vestidor perquè sabia que hi havia rialles. A León li agradava posar malnoms a tots, a tots ens tenia batejats».

Altre que ha coincidit moltes vesprades amb León és Fageca: «Li vaig guanyar una final del Circuit Professional i em va saber greu per ell. És un jugador que per la seua trajectòria es mereixia guanyar una lliga i ho vaig sentir molt per ell. En l´aspecte personal tots sabem com és. Recorde un dia que anàrem amb el seu cotxe a una partida de festes. Això va ser un riure sense parar, vaig plorar i tot. És únic». León sempre ha dit que u dels seus mitgers preferits era Dani. El de Benavites diu de Rafa: «És un amic per sempre, era l´alegria del vestidor. És una persona noble, súper divertit. Un fenomen. Com a jugador dominava les dues mans i això li va possibilitar ser figura al raspall i per dalt corda. Ha sigut un referent i jugaven molt a gust els dos junts».

Encara que ja de generacions diferents, Puchol II també ha tingut oportunitat de gaudir de la companyia de León: «Jo l´admirava perquè era diferent, molt tècnic i és una llàstima que es retire per una lesió. Dins del vestidor era molt graciós, sempre de bon humor. Era l´alegria de tots».

Més va coincidir en ell Soro III: «Un jugador amb unes característiques tècniques molt particulars, una esquerra per dalt molt efectiva i una dreta molt tècnica. Com a company era magnífic amb molt bon humor que contagiava a tot el vestidor. A més és molt bona persona, sempre que necessites alguna cosa sempre el tenies».

León és u dels més volguts per companys i afició. Demà serà un gran dia per agrair-li estos anys como a pilotari Pelayo tornarà a viure una vesprada d'emocions, però, segur que amb León també hi haurà rialles.