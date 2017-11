León ompli el trinquet Pelayo

León es va acomiadar ahir en Pelayo, on va rebre una nova mostra d´estima per part del públic i dels pilotaris.

No era dia de competició oficial, trofeu o desafiament. Però Pelayo va registrar ahir l´ambient de les grans ocasions. Perquè ho era. León va anunciar en juny que les circumstàncies, les lesions, li obligaven a posar fi a la seua carrera professional després de vint anys com a primera figura. Però faltava escenificar l´adéu, rebre l´estima del públic, homenatjar a la persona i al pilotari. I no podia ser en altre lloc que en la catedral. Va ser el dia de León. Sempre recurrent i enginyós, a León li va costar articular paraula. I és que les emocions es van anar acumulant des de ben prompte. La primera ovació va caure en eixir a saludar als protagonistes de la primera partida, la de llegendes de la pilota, amb Mezquita, Ribera II, Sarasol II, Tato, Dani i Solaz. Tots deixaren detalls de la seua qualitat i mestratge. Fins i tot Mezquita, que es va haver de retirar al poc de començar a jugar per uns problemes musculars.

I va arribar el moment. Tot i els excel·lents fonaments de Pelayo, el trinquet va tremolar quan León va recórrer un corredor que val un potosí compost per pilotaris d´ahir i hui. Era el reconeixement que li feien molts dels quals li havien tingut a favor i a la contra. Tots companys i amics. Un reconeixement beneït per un públic entregat.

León havia preparat un discurs però es va deixar moltes coses en el tinter. L´emoció va poder amb la memòria, si bé va tenir ocasió d´agrair a la gent i als pilotaris el suport que li han brindat durant dues dècades. I és que el de Genovés, eixe que encara no sap si per a jugar és dret o esquerrà, el de les mil anècdotes i l´etern somriure, és d´eixe tipus de persones que gaudeixen de l´estima i el reconeixement de tots aquells que li envolten.

En acabar l´homenatge i abans de la partida de professionals, que va enfrontar a Soro III i Jesús contra Genovés II, Javi i Tomàs II, León va traure forces per a fer unes declaracions a este diari: «Durant els vint anys que he jugat a pilota he notat la calor de la gent. Però el dia de hui ha sigut especial, m'ha demostrat que ha valgut la pena ser pilotari. Mai haguera imaginat un comiat així», assenyalava.