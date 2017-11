Pablo i Marc, primers semifinalistes del Trofeu Savipecho

Els equips capitanejats per Pablo i Marc ja tenen la plaça assegurada en les semifinals del Trofeu Mixt Savipecho, que ahir va completar la jornada inaugural en el trinquet de Pedreguer. Van ser dues eliminatòries desiguals, amb la de raspall molt decantada i la d´escala i corda equilibrada a més no poder.

En la partida a raspall Pablo, Brisca i Lorja superaren a Moltó i Coeter II per 25-5. El mitger de Simat va entrar a última hora en el cartell com substitut de Josep, que va ser baixa per una situació familiar.

Després d´un primer joc igualat, amb el trio tombant un val, el domini dels blaus va ser absolut. Moltó i Coeter II van sumar el joc de l´honor amb el marcador en 0-20 però el trio no va donar opcions per a la remuntada.

En la confrontació a escala i corda, Marc, Raúl i Monrabal guanyaren a Pere Roc II i Santi per 60-55. Este resultat podria concedir la classificació a la parella en condició de millor equip d´entre els derrotats. Va ser una partida magnífica, amb tots els protagonistes rendint a un nivell superlatiu.