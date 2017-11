Un aniversari especial per a Adrián

En la casa del gran Eusebio, Adrián està preparant una festa grossa per a commemorar els seus vint-i-dos anys com a trinqueter de Sueca. Tots els anys programa una sessió especial en l´aniversari però esta vegada vol que siga especial. I és que el dia de la celebració serà el pròxim divendres 24. I ell es va fer càrrec del trinquet un 24 de novembre, el de 1995. Serà la primera vegada que la jornada festiva coincideix amb el mateix dia en el qual es va estrenar com a trinqueter.

El cartell està avançat però cal rematar coses. Per a obrir boca es jugarà una primera partida de figures retirades de la pràctica professional però que continuen tocant la pilota i per tant es mantenen en forma per a oferir espectacle en una ocasió especial. De moment hi ha quatre noms confirmats: el del mateix Adrián de Sueca, el de l´altre Adrián, de Museros, així com els mitgers Tato i Muedra.

Després jugaran varis dels millors pilotaris de l´actualitat. El principal reclam serà la presència del campió individual, Soro III, mentre que Marc capitanejarà l´altre equip. No cal incidir en el pes específic dels dos en la modalitat d´escala i corda i en el gran moment de forma que atresoren.

Per a les posicions capdavanteres hi ha dos noms pràcticament segurs, els de Pere i Tomàs II, dues figures que a Sueca solen rendir més que en altres reccintes i que Adrián vol tindre al seu costat en tan assenyalada data. «Vull que eixe dia juguen amics i pilotaris que tenen un vincle especial amb el trinquet de Sueca», explica el trinqueter. A mesura que s´acoste la data es coneixeran més detalls i noms així com alguna sorpresa. El trinquet de la localitat de Sueca no passa per un dels seus millors moments. Però Adrián, lluny de resignar-se, prefereix lluitar per mantenir viva la flama de la pilota entre les seues quatre parets i en la localitat de la Ribera. És per això que no para d´idear iniciatives cridaneres per a atraure el públic.

La d´Adrián és una vida dedicada a la pilota, esport que va conéixer quan tenia huit anys. Va ser de la mà de son pare, que el va portar a veure una partida. Anys després va vestir de blanc, condició que va mantenir fins als trenta-huit anys.

A més està la faceta de trinqueter. Va començar als vint-i-un anys i va estar capaç de revitalitzar el recinte, que estava parat, sense activitat. I ja no ha tornat a eixir d´ell. Inclús li ha contagiat l´afició al seu fill, a qui anuncia amb orgull com el ´Xiquet de Sueca´.

I des de fa uns anys cal afegir una altra professió, la de cuiner, amb la qual també s´ha guanyat el prestigi, especialment en l´elaboració dels arrossos. El bar del trinquet és una parada habitual per a pilotaris i aficionats. Un bon lloc per a les tertúlies de pilota.