Contundent victòria del trio 'local'

El Trofeu Vila de Benissa va començar ahir en el trinquet de la localitat alacantina amb la disputa de la primera semifinal. Ferrer, Pere i Bernat van superar a Miguel i Félix pel tanteig de 60-20.

Les travesses van eixir favorables a la parella i van ser Miguel i Félix els primers que anotaren. A partir d´ací, la partida va ser clarament dominada pels vencedors.

Miguel i Félix ho intentaren però als seus rivals els va eixir tot. Era el seu dia en un escenari molt propici per a ells. No en va, Bernat és de Benissa, Pere ha fixat en esta localitat la seua residència, on a més és monitor de pilota, mentre que Ferrer és dels escaleters que més sovint s´anuncia en eixe trinquet.

La segona semifinal es jugarà el pròxim diumenge. Soro III i Héctor tindran en la contra a Francés, Jesús i Tomàs II. La final està programada el dia 26.

El trofeu és un dels darrers actes amb els quals s´està commemorant el seixanta aniversari del trinquet. El dia gran va tenir lloc el 12 d´octubre. Les figures del moment posaren l´espectacle però va ser especialment emotiva la presència del Rovellet, que va jugar la partida inaugural, i del constructor del recinte, Vicent Llopis ´Mariano´.