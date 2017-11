Deu dies sense un grapat de figures

Serà per una bona causa, com mantenir l´hegemonia dels valencians en el panorama internacional de la pilota a mà, però la programació dels trinquets es ressentirà durant almenys deu dies per l´absència de les figures que participaran en el Mundial de Colòmbia, on els pupils de Pigat II viatgen amb la intenció de revalidar el títol.

Puchol II, Genovés II, Santi de Finestrat, Pere Roc II, Nacho, Giner, Bueno i Pablo de Sella són els professionals que componen la selecció, en la qual també han sigut convocats Martínez, José Luís i Sacha, els dos primers banques de llargues i el tercer gran especialista de la modalitat coneguda com a one wall.

En cas de guanyar seria la sisena corona mundial en nou edicions disputades. Enguany, a més, el gran repte és aconseguir també el títol parcial en la disciplina de llargues, la de més prestigi per ser la més antiga i amb la qual va sorgir el moviment internacional.

Les xiques també apunten al títol. Actuals campiones d´Europa i segones en el pòdium en el mundial anterior, a Colòmbia viatjaran dos habituals, Ana Belén i Mónica, esta vegada amb la incorporació de Mar i Victòria. La competició masculina transcorrerà en les modalitats de llargues, joc internacional, one wall i chazas. La femenina únicament en one wall. Les dues seleccions eixiran el divendres cap a Colòmbia i competiran del dia 19 al 25.

En esta edició els equips participants són la selecció valenciana que representa a Espanya, Colòmbia, Itàlia, Bèlgica, Holanda, França, Anglaterra, Mèxic, Veneçuela, Equador, Bolívia, Uruguai, Xile, Argentina, Cuba, Paraguai i la selecció d´Euskadi.