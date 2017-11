Soro III i Javi mantenen la ratxa en el Savipecho

Soro III i Javi presentaren ahir en el trinquet d´Oliva la seua candidatura a guanyar el Trofeu Savipecho en guanyar a un trio de l´entitat del que componen Genovés II, Jesús i Carlos, que es quedaren en 25.

La diferència entre els dos equips va ser molta, a més des de l´inici. La parella va eixir encertada, ràpida i perfectament acoblada mentre que el trio posava ganes però es condemnava amb errors no forçats. En l´equador de la confrontació va semblar que el trio reaccionava de la mà de Jesús, que va ser el millor dels blaus. Però va ser qüestió d´un moment. Al poc, la parella va tornar a recuperar el nivell.

Si bé és cert que la formació derrotada no va rendir d´acord a les seues possibilitats, la principal conclusió que va deixar la confrontació és que Soro III i Javi continuen com una poma. En són dos però aporten com si hi haguera quatre. A hores d´ara és la parella perfecta, que defensa i ataca amb la mateixa efectivitat.



Sessió doble

El trofeu continua hui en el trinquet de Guadassuar, esta vegada sí amb una sessió doble. En total seran dotze les figures congregades en el recinte de la Ribera.

Primer es jugarà a raspall. Serà la segona eliminatòria del torneig d´esta modalitat. Es tracta de dos trios amb una mitjana d´edat molt baixa. Els més veterans són Ricard i Sanchis amb vint-i-nou i vint-i-tres anys respectivament. Les noves generacions demanen pas.

En una formació i pel que fa a la posició del rest, la teoria diu que Ricard aportarà infinitat de restades, seguretat i alguna que otra treta. En este trio, el treball comença per darrere. Per a rematar ja estan Seve i Néstor. Atenció al mitger de Villanueva de Castellón que ja és requerit per als trofeus més importants. De segur que en la seua convocatòria ha comptat molt la magnífica actuació que va realitzar en el passat Campionat Individual.

La contra és sobretot poderosa. Tots peguen molt fort, especialment Montaner i Sanchis. I el mitger té l´avantatge de disparar amb l´esquerra. En la punta, Raúl és l´equilibri entre la força i la tècnica.

Després d´esta partida es tancarà la fase classificatòria del torneig d´escala i corda. L´equip vencedor serà semifinalista i el derrotat solament si arriba a 55 i fa dos quinzes. O un quinze i que la moneda a l´aire li siga favorable.

També es tracta de trios compensats però en este cas hi ha més presència de figures consagrades. Són equips semblants, sobretot darrere i al mig. Miguel és la qualitat personificada en un pilotari i el seu paisà Francés ha crescut intentant imitar el joc del seu mestre. Per la seua banda, Félix i Pere són de carregar sí o sí. Últimament, el de Dénia està un pas per davant. Però per a equilibrar la balança està Tomàs, per a molts el millor en la punta.