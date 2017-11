Francés i Pere Roc passen a semis

El trinquet de Guadassuar va acollir ahir una nova sessió doble del Trofeu Savipecho. En la modalitat d´escala i corda ha acabat la fase classificatòria i han quedat definides les semifinals. En el de raspall resta una partida per a tancar la ronda en curs.

La vesprada va començar amb l'eliminatòria a raspall en la qual Montaner, Sanchis i Raúl es van imposar a Ricard, Seve i Néstor pel tanteig de 25-5. El resultat demostra la superioritat del trio vencedor.

Als blaus els va costar entrar en partida i pagaren els errors. Va ser a partir del 15-0 quan Ricard i els seus augmentaren el nivell, però no el suficient per a qüestionar la teòrica victòria dels rivals.

Montaner va ser el millor dels rojos. La treta va ser la seua jugada més productiva però a més es va mostrar molt encertat restant i amb els rebots. Sanchis i Raúl també completaren una meritòria actuació. El mitger va acaparar més protagonisme i la seua esquerra va parar infinitat de pilotes dirigides a la paret. Per la seua banda, el punter de Genovés va sobreeixir en el moment d´acabar el quinze, principalment quan el seu equip ocupava el dau.

El triomf atorga la classificació per a semifinals al trio de Montaner. El de Ricard, amb dos quinzes en l´últim joc, encara no està descartat però ho té prou complicat.

Pel que fa a la confrontació per dalt corda, Francés, Pere i Tomàs II van superar a Miguel, Félix i Álvaro de Massalfassar pel tanteig de 60-45. En este cas sí que hi hagué batalla i igualtat. I tots els pilotaris destacaren per igual, dependent del moment. Va ser una gran partida.

Fins a la igualada a 40 el trio de Miguel sempre va anar per davant en el marcador però amb un avantatge màxim de dos jocs. Els parcials es decidien per detalls perquè els dos equips estaven igual d´encertats. El mateix va succeir en el tram final, si bé en este cas van ser els de Francés els que tingueren un poc més d´encert per a acabar el quinze.

Amb este resultat, Francés, Pere i Tomàs II acaben segons en esta fase i en les semifinals es trobaran amb Marc, Raúl i Monrabal, que han ocupat la tercera posició.

L´altra eliminatòria enfrontarà a Soro III i Javi contra Pere Roc II i Santi. El campió individual i el mitger de Massalfassar han quedat primers gràcies a la seua victòria contra Genovés II, Jesús i Carlos per un folgat 60-25.

Per la seua banda, l´esquerrà de Benidorm i Santi passen en condició de millor equip entre els derrotats. En el seu cas caigueren contra el trio de Marc per 60-55.

Ara falta que l´organització del trofeu ubique cada eliminatòria. Una es jugarà el 2 de desembre en el trinquet de Pelayo i l´altra l´endemà en el de Bellreguard.