Ximo Puig desitja sort a la Selecció

Els components de la selecció valenciana - Espanya i el cos tècnic van ser rebuts ahir per Ximo Puig en el Palau de la Generalitat en un acte en el qual també participaren el conseller Vicent Marzà i la diputada d´Esports Isabel García. Tots tres desitjaren sort al combinat valencià per al pròxim Mundial de Pilota a Mà de Colòmbia.

La Selecció viatjarà demà fins a Bogotà però no serà fins al dilluns quan comence a competir en Pasto, capital de la província de Nariño, que és on transcorrerà el campionat. Esta és la novena edició del mundial i els valencians viatgen amb l´objectiu d´aconseguir el títol, que seria el sisé.

A més del títol absolut i tal com va avançar el seleccionador en este mateix diari, el gran objectiu és ser campions guanyant la modalitat de llargues, la més antiga i important que s´ha resistit en les darreres edicions.

És per això que Pigat II ha confeccionat un grup on, tot i la polivalència dels seus components, destaca la presència de grans especialistes de les llargues. Les altres modalitats a les quals es jugarà són les de joc internacional, one wall i l´autòctona de Chazas. La selecció femenina competirà en one wall.