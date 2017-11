El número u entra en escena

El Trofeu Savipecho és la primera gran cita de rellevància per a Ian després de la consecució del títol del mà a mà.

Comentava Ian després de proclamar-se campió individual de raspall que la condició de número u va més enllà d´un sol títol, que eixe privilegi també implica una responsabilitat en el dia a dia, tornejos i competicions oficials. Doncs ara li ha arribat el moment d´exercir com a tal en un dels trofeus de més prestigi de la temporada, el Savipecho. El de Senyera debuta hui en el trinquet de Piles en la partida que tancarà la fase classificatòria de la modalitat de raspall.

Si abans de ser vencedor del mà a mà, el més habitual era que jugara en parella contra trio, ara serà una constant. Afortunadament per als seus interessos li ha tocat un dels mitgers més decisius, altre dels joves que s´ha instal·lat en el més alt amb la intenció de quedar-se, cas de Tonet IV.

Ja pot ser bona la parella perquè el trio rival no és cap broma. Sergio, Canari i Roberto formen una tripleta més que compensada. És un equip que destaca en totes les facetes, perillós en atac perquè les tres línies són d´acabar el quinze i difícil de matar. En són tres triats.

L´equip vencedor accedirà a les semifinals i el derrotat ho té prou bé per a classificar-se com el millor perdedor perquè les altres dues eliminatòries es resolgueren amb el mateix resultat de 25-5. De moment, la plaça de la repesca és per a Ricard, Seve i Néstor, que feren dos quinzes en el joc definitiu.

En les dues modalitats, els emparellaments de les semifinals es defineixen d´acord als mèrits de la present ronda: el primer classificat juga contra el quart i el segon contra el tercer.

En el torneig d´escala i corda ja està clar que Soro III i Javi s´enfrontaran a Pere Roc II i Santi mentre que Francés, Pere i Tomàs II jugaran contra Marc, Raúl i Monrabal. En el de raspall i a falta del desenllaç de la partida de hui, Pablo, Brisca i Lorja són primers i Montaner, Sanchis i Raúl segons.