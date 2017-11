Va ser massa trio per a la parella

«Hui en dia poques parelles són les que guanyen a un trio. Tapem molt de trinquet i és fàcil salvar a Tonet IV i carregar contra Ian». D´esta manera tan cavallerosa va justificar Sergio la folgada victòria del seu equip en la partida d´ahir a Piles que tancava la fase classificatòria del Trofeu Savipecho en la modalitat de raspall. El rest de Genovés, Canari i Roberto es van desfer de Ian i Tonet IV per 25-5.

Els dos equips van començar sumant amb autoritat al dau. Primer va ser la parella, amb tres tretes del campió individual i a continuació responia el trio amb la mateixa contundència.

El tercer joc va ser magnífic. Ian i Tonet IV van tenir val en diferents ocasions però finalment anotaren els rivals. Entretant, molta lluita, bons intercanvis i els cinc pilotaris ratllant a gran nivell.

Però ja no hi hagué més. La resta de la partida va ser de clar domini del trio. Tonet IV es va convertir en un espectador de luxe perquè els d´enfront no el deixaven participar mentre que Ian intentava llevar-se la pilota de damunt com podia. Però no era fàcil perquè Canari i Roberto espentaven i de molt prop. També Sergio, quan no havia d´acatxar-se per a raspar. Abans de complir-se l´hora de joc, l´eliminatòria ja estava resolta.



Fins després del Mundial

Les semifinals es faran d´esperar un poc. La disputa del Mundial de Colòmbia ha obligat a programar-les quan acabe la cita internacional perquè tres dels aspirants a classificar-se per a la final han sigut convocats per Pigat II, cas de Puchol II, Pere Roc II i Santi de Finestrat. Els trinquets de Pelayo i Bellreguard acolliran les quatre eliminatòries els dies 2 i 3 de desembre però encara no s´ha fet públic on anirà cadascuna. El que sí que està clar són els emparellaments. Els del torneig d´escala i corda es coneixen des del dimecres, quan va acabar la fase classificatòria.

En la modalitat de raspall, Sergio, Canari i Roberto s´han classificat en primera posició i jugaran contra Ricard, Seve i Néstor, que han passat com a millor equip d´entre els derrotats.

L´altra semifinal enfrontarà al segon contra el tercer, això és, Pablo, Brisca i Lorja contra Montaner, Sanchis i Raúl. Els tres equips vencedors han oferit un nivell superlatiu i han superat els seus compromisos pel mateix tanteig de 25-5. Per tant, les tres primeres posicions s´han resolt per solament dos quinzes de diferència. La superioritat respecte als altres equips ha sigut tan evident que no hi ha un clar favorit. Els quarts en litigi, Ricard, Seve i Néstor, hauran de millorar bastant les seues prestacions per a optar a la final. Qualitat i mans en tenen per a fer-ho. Ara cal demostrar-ho.