Bèlgica acollirà el següent Mundial

La Confederació Internacional va celebrar el diumenge una assemblea en la qual es van acabar de tancar els detalls corresponents als horaris i les regles del Mundial de Colòmbia per al normal funcionament de la competició des d´ahir, que és quan començaren les partides oficials.

A més es van designar les seus de les pròximes cites internacionals i van tindre lloc les eleccions a la presidència. El valencià José Daniel Sanjuán, també president de la Federació de Pilota Valenciana, va anunciar que no es presentava a la reelecció. Però el càrrec, tal com es rumorejava, continuarà estant a València, en este cas en la persona d´Alberto Soldado, fins ara responsable de comunicació de la Confederació a més de col·laborador del diari Levante EMV. Soldado no va tenir oposició doncs no es va presentar cap altra candidatura.

Després del Mundial de Colòmbia la següent competició internacional serà el Campionat d´Europa que es jugarà el pròxim any a Holanda.

Este mateix país també serà seu de l´Eurojove de Pilota en 2019 mentre que el següent Mundial es jugarà el 2020 a Bèlgica, que s´estrena com a seu d´esta cita.