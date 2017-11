Els valencians debuten a Colòmbia

El divendres va tindre lloc el viatge a Bogotà, el dissabte es traslladaren a Pasto, seu del Mundial, i el diumenge es va dedicar als entrenaments i a aclimatar-se a l´altura de la ciutat colombiana. Així va començar el camí de la Selecció Valenciana en l´intent de revalidar la corona mundial.

La competició pròpiament dita va començar ahir amb la disputa de la fase classificatòria de la modalitat de joc internacional, una de les més propícies per als interessos dels valencians.

Esta disciplina es juga en una pista de gespa amb una pilota de tenis ´pelada´ i el joc comença amb un equip traent i ficant la pilota dins d´un rectangle. A grosso modo seria una cosa ´semblant´ a l´escala i corda però sense corda. Es tracta de tornar la pilota d´aire o al primer bot i evitar que els rivals facen el mateix, inclús passant al terreny del contrari. Cada equip està compost per cinc pilotaris.

La Selecció Valenciana tenia programat enfrontar-se de matí a Cuba i a la vesprada a Holanda i Anglaterra. Els jugadors caribenys no es presentaren i l´organització va atorgar la victòria als de Pigat II pel tanteig de 6-0. La previsió del seleccionador era debutar amb Puchol II, Genovés II, Santi de Finestrat, Pere Roc II i Pablo de Sella.

Les partides de la vesprada i degut a les sis hores de diferència entre Pasto i Espanya es van disputar quan ja estava tancada l´edició d´este diari. Però és més que probable que a hores d´ara els valencians ja siguen semifinalistes. I és que Anglaterra hauria de ser un rival assequible perquè el fort dels pilotaris de la Gran Bretanya és el one wall. En cas de complir-se esta teoria, la segona victòria pràcticament seria sinónim de classificació.

Holanda sí que és un equip de més entitat en esta modalitat. Com que no es va jugar contra Cuba, la confrontació contra els ´tulipes´ va ser el vertader debut dels valencians. Segons informació de la Federació de Pilota Valenciana, el primer llistat de Pigat II per a esta partida el componien Puchol II, Bueno, Nacho, Pere Roc II i Pablo de Sella. Amb la possible variació de l´entrada de Genovés II, es tracta dels pilotaris que han sigut els habituals del joc internacional en els darrers mundials i europeus. Les semifinals es jugaran hui mentre que la final està programada el divendres.

El debut de les xiques, si es compleix amb el calendari original, tindrà lloc durant el dia de hui. La selecció femenina, composta per Ana Belén, Mar, Victòria i Mónica, participa en one wall i en principi parteixen en el grup de les favorites. No en va són les actuals campiones d´Europa i segones en el mundial anterior. La competició es juga per parelles tot i que, per iniciativa de les valencianes, també hi haurà enfrontaments individuals però que no comptabilitzaran en el torneig.