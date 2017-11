La Selecció Valenciana, a per l'or en la modalitat de Joc Internacional

La selecció Valenciana disputarà aquest migdia de divendres a partir de les 14:30 hora colombiana, i 20:30 hora espanyola, la gran final de la modalitat de Joc Internacional del IX Mundial de Pilota a Mà – Colòmbia 2017. El seu rival en la gran final serà Bèlgica, la selecció amb la qual es jugarà el tro de campiona absoluta en aquesta novena edició del Mundial celebrat a terres colombianes.

La de Joc Internacional serà la primera de les finals d'aquest Mundial, mentre que les de One Wall es jugaran avui per la vesprada/nit, i les de Chaza i Llargues es disputaran el dissabte 25. Precisament, en la modalitat reina, Llargues, el nostre rival en la final també serà el combinat dels diables rojos.

Retornant a la final de Joc Internacional s'espera un duel apassionant, intens, disputat i que es decidirà per xicotets detalls. Els valencians han anat de menys a més en aquesta modalitat, en la qual van debutar amb derrota front a Holanda, però es van refer per accedir a semifinals com a segons de grup. Precisament en semifinals van passar per damunt del combinat Orange per certificar el seu pas a la final de Joc Internacional, en la qual defensen l'or aconseguit al VIII Mundial de Pilota a Mà celebrat a Massamagrell.

Pel que fa al nostre rival en la cita final va superar per un ajustat 6 per 5 a la selecció amfitriona de Colòmbia en les semifinals, en una partida que es va decidir en l'últim quinze amb polèmica. Mentre que en la fase de grups la selecció de Bèlgica va aconseguir tres victòries amb resultats prou ajustats front a rivals d'entitat, en el que es va catalogar com el grup de la mort.

Els resultats de les dos seleccions en aquesta modalitat han sigut els següents:

GRUP A

Bèlgica 6 – 5 Euskadi

Bèlgica 6 – 2 Equador

Bèlgica 6 – 4 Itàlia

GRUP C

Comunitat Valenciana 6 – 0 Cuba

Comunitat Valenciana 5 – 6 Holanda

Comunitat Valenciana 6 – 0 Anglaterra

SEMIFINALS

Bèlgica 6 – 5 Colòmbia

Comunitat Valenciana 6 – 1 Holanda