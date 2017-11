Moments decisius per al Mundial

Dins del Mundial que està celebrant-se a Colòmbia, la selecció valenciana no va poder passar a les semifinals en la modalitat colombiana denominada Chaza. Els pilotaris de Pigat II es van quedar a un joc de passar com a millor perdedors després de caure per 6 a 3 davant els amfitrions. Com totes les modalitats puntuen per igual per a decidir qui serà el millor equip de món, el no poder classificar-se suposa un greu contratemps per a complir l'objectiu. Els màxims rivals dels valencians, Bèlgica i Holanda sí van aconseguir estar en les semifinals amb possibilitats de continuar sumant punts per a la classificació general. Ara, la selecció belga jugarà enfront Colòmbia i els holandesos s'enfrontaran a l'Equador.

Així i tot, la selecció valenciana continua dependent d'ella. Ahir a la nit, hora espanyola, jugava la final de la modalitat de joc internacional enfront Bèlgica. Al tancament d'esta edició encara no es coneixia el resultat. Hui la selecció valenciana jugarà la final en la modalitat de llargues, també contra Bèlgica.

També en la modalitat de One Wall poden arribar bons resultats, tant en la selecció masculina com femenina, on Ana Belén de Borbotó està classificada per semifinals.