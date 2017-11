La Selecció Valenciana, campiona del món

Objectius complits. La Selecció Valenciana ha revalidat el títol de campiona del món de pilota, a més amb l´afegit de proclamar-se vencedora de la modalitat reina de llargues. Amb això, el còmput global dels valencians és de dos ors, en llargues i joc internacional, més un bronze en la disciplina de one wall.

Els valencians certificaren el títol este dissabte en la final de disciplina mare contra l´equip de Bèlgica, al qual superaren per 8-6. Perdre la partida no haguera llevat la victòria absoluta però esta hauria estat compartida amb els belgues. Però els de Pigat II impediren que, per primera vegada en la història dels mundials, el títol absolut fóra compartit.

El seleccionador es va decantar pels cinc grans especialistes de les llargues, les banques Martínez i José Luis a més de Pere Roc II, Pablo de Sella i Santi de Finestrat. Un quintet de total garantia, que tot i això no va començar donant el resultat esperat perquè els belgues es feren amb els dos primers jocs.

Però els valencians estan acostumats a la pressió i no es deixaren menjar la moral. Al cap de poc havien igualat la final a 2 per a després posar-se per davant 3-2. Els nervis desaparegueren per a donar pas la confiança. Els crits de motivació amb la consecució d´eixe tercer joc, tant dels que estaven jugant com dels que patien fora, va ser una premonició de la victòria.

Però no va ser fàcil, sobretot per l´actitud de l´equip rival, que per moments va descentrar als valencians. Després de la igualada a 3 jocs els belgues feren ús de les males arts i inclús agrediren a l´àrbitre holandés, que es va retirar de la partida, si bé l´organització el va convéncer perquè tornara.

Els valencians, incrèduls davant l´espectacle que seria inconcebible en un esport de cavallers com la pilota, es van gelar. Van acusar el parèntesi de les discussions i la negativa a continuar del jutge i en la represa van cedir tres jocs (3-5). Però hi hagué reacció, pròpia dels campions, i amb ella el triomf.



Les xiques, millor que bé

La participació de les xiques, que han competit en la modalitat de one wall, va acabar en la jornada vespertina del divendres, de matinada d´acord a l´horari d´Espanya. Ana Belén, Mónica, Mar i Victòria es tornen amb una més que meritòria medalla de bronze.

Les valencianes es quedaren sense opcions de jugar la final per ben poc. En la semifinal contra Mèxic Ana Belén i Mónica perderen el primer set, anotaren el segon però cediren en el tercer i definitiu.

Tot i la decepció van ser capaces de refer-se per a disputar la final de consolació contra Holanda. En este cas van ser Mónica i Mar, que guanyaren per un contundent 2-0. Pel que fa a la competició individual la capitana Ana Belén ha sigut la millor en acabar en quarta posició.