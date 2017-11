Soro III, de Sueca fins a Pelayo

L'absència de restos importants com els internacionals Puchol II, Pere Roc II i Genovés II està provocant que els que s'han quedat a casa multipliquen esforços. És el cas de Soro III o Fageca.

L'actual campió individual va jugar ahir a la vesprada al trinquet de Sueca i esta vesprada s'anunciarà al trinquet de Pelayo. El de Massamagrell està demostrant que travessa per un gran moment de forma i, malgrat l'acumulació de partides, està rendint com s'espera d'ell. A més, de reüll, també mira la cita gran que té la pròxima setmana, també al trinquet de Pelayo, amb la semifinal del trofeu Savipecho en joc. Hui, en la vesprada gran de la 'catedral' de l'escala i corda, Soro III s'anuncia en parella contra trio. Compta a Raúl de Godelleta com a company. El mitger en les últimes setmanes està agafant tot el protagonisme que havia perdut des que es va lesionar de gravetat. Raúl torna a ser el d'abans i ja amb confiança en el seu braç està rendint al màxim, pot ser sense tota la contundència que hi havia, però sí buscant alternatives més tècniques.

Soro III i Raúl tenen esta vesprada a l'altre costat de la corda a un trio molt compensat, amb la tècnica i la saviesa de Miguel de Petrer, acompanyat per la pegada de Félix i la joventut d'Álvaro de Massalfassar. Un Miguel que este últim dijous també va jugar a Pelayo, fent una gran partida i guanyant ell al costat de Javi davant el trio de Ferrer, Héctor i Carlos.

Sueca

Vesprada intensa la viscuda ahir a Sueca amb motiu de l´aniversari d´Adrián com a trinqueter. La partida de llegendes va ser guanyada per Ribera i Bernat per 60 a 40 davant Adrián i Tato. A continuació estaven anunciats dos trios encapçalats per Soro III i Marc. Va començar l´equip de Soro manant, però quan el marcador estava 30 per 15 Pere va rebre una pilotada al nas del seu company Marc. Hagué d´anar-se´n a l´hospital i la partida va canviar. Soro III va fer parella amb Salva davant el trio de Marc, Tomás i Carlos. Bona partida que va acabar amb 60 per 55 a favor del trio. Pere va rebre dos punts al nas i en principi no tindrà problemes per a jugar demà la final del trofeu de Benissa. Juguen Francés, Jesús i Tomás II enfront Ferrer, Pere i Bernat.

Pedreguer

També Fageca s'anuncia esta vesprada a Pedreguer. Ismael ha fet setmana de cites grans, el passat dissabte a Pelayo i dimarts a Massamagrell. Després d'anunciar-se a les catedrals del cap i casal i de l'Horta Nord, hui li toca jugar a la 'catedral' de la Marina Alta. S'anuncia en trio, amb Monrabal i Conillet per a enfrontar-se a De la Vega i Héctor.