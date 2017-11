Torna la competició domèstica

Ara que els valencians han tornat al seu hàbitat natural després de conquerir el món les competicions domèstiques tornen a acaparar la informació relativa a la pilota a mà. I és que, si bé els trinquets han mantingut amb relativa normalitat l´oferta del dia a dia, l´absència d´un bon nombre de pilotaris de referència ha obligat a retardar alguna cita de rellevància com el Trofeu Mixt Savipecho.

La fase classificatòria es va tancar el passat dia 17 i serà el pròxim cap de setmana quan es disputen les semifinals en les catedrals de l´escala i corda i el raspall, els trinquets de Pelayo i Bellreguard. Això sí, en els dos recintes es respectarà la senya principal d´identitat de l´esdeveniment i en cada sessió es jugarà a ambdues disciplines.

En el trinquet de la capital les semifinals es jugaran el seu dia gran, el dissabte. Obriran el foc els pilotaris del joc per terra, Sergio, Canari i Roberto així com Ricard, Seve i Néstor.

El trio de Sergio ha deixat en el camí a Ian i Tonet IV i s´ha classificat en primera posició. El ben cert és que van passar per damunt del campió individual i el genial mitger de Genovés. Ricard i els seus continuen endavant en condició de millor equip derrotat. Montaner, Sanchis i Raúl els van superar clarament. La bona notícia per a ells és que tenen molt marge de millora i han tingut temps per a preparar-se la partida.

En la semifinal d´escala i corda hi haurà partida de les bones: Soro III i Javi contra Pere Roc II. Quatre dels millors pilotaries en les seues respectives posicions que a més es troben en un moment excepcional. També és primer contra quart però Pere Roc II i Santi caigueren en la seua eliminatòria en el cara o creu de l´iguals a 55.

Ja en diumenge, a la localitat de Bellreguard s´iniciarà l´activitat amb la semifinal d´escala i corda que enfrontarà a Marc, Raúl i Monrabal per una banda, contra Francés, Pere i Tomàs II per altra, els segons i tercers respectivament en la fase anterior. És partida guerrera, amb molts canoners però poc espai on amagar la vaqueta.

Pere es recupera a hores d´ara de la pilotada en el nas que va rebre el divendres en l´aniversari de Sueca i que va requerir uns punts de sutura però en principi no perilla la seua participació. A continuació, en l´eliminatòria a raspall, Pablo, Brisca i Lorja contra Montaner, Sanchis i Raúl. També són els equips que van acabar en segona i tercera posició en la fase anterior però perfectament podrien haver sigut els primers perquè els dos superaren als seus rivals pel mateix resultat de 25-5. Les posicions es van decidir per solament un quinze. Es tracta de trios de característiques semblants: forts darrere, amb els dos mitgers de referència i resolutius davant.