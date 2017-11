"Farem que es parle de pilota"

Puchol II riu quan se li pregunta per la seua nova faceta, la de diplomàtic. I és que del 6 al 10 de desembre estarà a Nova York, on serà ambaixador de la pilota valenciana. El de Vinalesa està encantat amb esta iniciativa. «És bo eixir de la rutina i més quan és per a donar a conéixer el nostre esport. A més, esta és una altra manera de fer que es parle de pilota, també ací. En qualsevol dels dos casos creguem que és un projecte molt atractiu», comenta.

De la mà dels seus patrocinadors i amb l´organització de Pilota 2.0, el públic principal d´esta aventura serà aquell que té arrels valencians. «Hi ha una casa regional valenciana i em fa molta il·lusió que alguns recorden com es juga en la seua terra i que altres coneguen l'esport dels seus avantpassats», explica.

I, qui sap, tal vegada es puga aconseguir algun nou aficionat. «Gràcies a la tecnologia podem estar connectats amb gent que està a l'altra punta del món. Pot ser despertem en algú la inquietud de seguir la pilota, els nostres campionats, etc. Si en altres esports passa, en la pilota també podria ser. O almenys ho haurem intentat», apunta el jugador.

Però els valencians de Nova York no seran els únics als quals se´ls donarà a conéixer les excel·lències de la pilota. «Farem actes destinats a més gent perquè allí també es juga a mà. Altre dels objectius és barrejar cultures. Pot ser enriquidor per a tots. La intenció no és que allí comencen a jugar però sí que sàpiguen que en altres llocs del món juguem a pilota a mà. I de pas podrem agafar idees de com es treballa en altres parts del món», assenyala.

I per a connectar amb els practicants de handball, la pilota dels Estats Units, quina millor manera que disputar una partida contra una figura local, Timbo González. «Ho tinc prou mal perquè és el millor de l'actualitat. Però es tracta de sumar i compartir experiències. En este cas guanyar o perdre no és el més important», diu.

Però l´ambaixador de la pilota valenciana ha de deixar el pavelló ben alt. El de Vinalesa es veu capaç. «És una modalitat que no té res a veure en la meua. Això sí, el bo que té l'escala i corda és que és molt completa i et permet acoblar-te a altres disciplines. La partida és un afegit al projecte. Ja que anem a Nova York, per què no jugar a la pilota d´allí? Però que no s'encante que encara li faré la faena», comenta rient.

La resta dels detalls del viatge, els esdeveniments programats i la partida es donaran a conéixer el dissabte en la presentació que tindrà lloc en el trinquet Pelayo. L´acte tindrà un convidat de luxe, Timbo González, que a la vesprada podrà comprovar in situ com juguen els pilotaris valencians, perquè la catedral albergarà les primeres semifinals del Trofeu Mixt Savipecho.