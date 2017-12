La pilota perd a un altre il·lustre

La família de la pilota encara estava assimilant la pèrdua d´Emilio Peris ´El Zurdo´ i ahir va rebre un altre colp similar, ara per la defunció de José Jesús Ribera i Barberá, més conegut com a Ribera I, que va morir per causes naturals a l´edat de seixanta-cinc anys.

Fill de trinqueter, Ribera I va mamar la pilota des que va nàixer. I si bé va estar coquetejant amb el futbol durant un temps, poc, de ben jove ja va tindre clar que volia ser professional de la pilota. I trinqueter, ja que de son pare era el recinte de Carcaixent, en el qual va créixer.

Prompte es va fer un nom en la pilota, per la seua manera de jugar i de ser. Amb un canó en la mà dreta i una esquerra que li servia més que per a acompanyar-la, es va consolidar com un dels escaleters de referència en una de les millors èpoques, estant Paco Cabanes ´El Genovés´ com a gran dominador.

Inclús va ser capaç de reinventar-se en la darrera etapa com a professional, quan va perdre part de la força per dalt. Es va ´desmancar´, com es coneix en el trinquet, però va saber mantenir la condició de figura fent bons altres recursos.

De caràcter fort, brau i valent, era del tipus de pilotari que connectava amb el públic, precisament per eixa sang calenta. Però un accident de trànsit va tallar la seua carrera per la conseqüència de quedar-se cec.

Gràcies a la mediació de Víctor Iñurria i de l´aleshores alcalde de València, Ricard Pérez Casado, es va obrir una possibilitat per a recuperar la vista amb un tractament innovador. Havia de ser a Odessa; el problema era el cost.

Però el món de la pilota es va bolcar amb un dels seus fills predilectes. Es recaptaren fons i el viatge es va produir. El resultat, però, no va ser el desitjat.

Inclús sense visió va continuar assistint al seu trinquet mentre va tenir activitat. En la llotgeta de baix del dau tenia un lloc reservat on estava protegit de la pilota. No la podia veure, però l´escoltava. També als jugadors i a la gent. Per a ell era suficient. I fins i tot marxava.

Se´n va per tant un altre gran. De segur que pel camí es trobarà amb el seu amic El Zurdo. Des d´on siga, junts continuaran vetlant per la pilota. Descansa en pau, Ribera I.