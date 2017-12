Els primers finalistes ho fan fàcil

La primera de les jornades de les semifinals d´esta cinquena edició del Trofeu Mixt de Savipecho van jugar-se ahir al trinquet Pelayo de València. El trio de Sergio, Canari i Roberto, en raspall, i la parella de Pere Roc II i Santi, en escala i corda, van ser els primers finalistes després de guanyar amb claredat les seues respectives partides.

En raspall, Sergio, Canari i Roberto s´enfrontaven davant Ricard, Seve i Néstor. Els tres primers van eixir com a favorits als pronòstics dels aficionats i així va ser. Victòria sabatera, 25-0 i Sergio, Canari i Roberto es convertien en els primers finalistes. Van ser molt superiors en tot moment. El trio blau, amb 15 per 0, va tindre avantatge de val per fer el seu primer joc, però tampoc va poder ser. Sergio i Roberto van ser els pilotaris més destacats d´esta primera semifinal.

Un minut de silenci en memòria de José Ribera va precedir la semifinal d´escala i corda. Una partida que va fer trencar tots els pronòstics de la càtedra. Els pronòstics eixien molt favorables als rojos, Soro III i Javi, però prompte va quedar clar que no anava a ser així.

Hi havia dubtes entre els aficionats perquè Pere Roc II i Santi venien de jugar el Mundial i feia dies que estaven fora dels trinquets, però als campions del món els ha vingut molt bé el títol mundial. Des del primer quinze van donar mostres d´estar més encertats i més compenetrats.

La partida es va trencar prompte a favor seu, quan amb iguals a 20, va vindre el primer joc des del rest. Tot seguit Pere Roc II no tenia problemes per a sumar el seu joc des del dau i col·locar al marcador un avantatge de dos jocs, 20-30, que seria definitiva. Quan Soro III i Javi van voler reaccionar es toparen davant una parella blava disposada a finalitzar la partida per la via ràpida. Al mateix temps que Pere Roc II i Santi anaven sumant, Soro III i Javi anaven desunflant-se. La partida quedava sentenciada 60 per 30.



Hui a Bellreguard

Després de la jornada d´ahir al trinquet de Pelayo, esta vesprada el trinquet ´El Zurdo´ de la localitat de Bellreguard rep la segona jornada de semifinals del trofeu mixt Savipecho. Hui es completen els finalistes que disputaran la gran final el pròxim diumenge al trinquet nou d´Oliva. A Bellreguard la primera de les partides serà en la modalitat d´escala i corda. A les 16.30 hores el trio format per Marc, Raúl i Monrabal s´enfronta al format per Francés, Pere i Tomás II.

A continuació es jugarà la semifinal en la modalitat de raspall. També s´enfronten dos trios. Pablo, Brisca y Lorja davant Montaner, Sanchis i Raúl.

Els dos equips guanyadors hui lluitaran pel títol enfront dels guanyadors d´ahir al trinquet de Pelayo, en València.