A la final per pegada i encert

El trinquet de Bellreguard va acollir la segona jornada de les semifinals del Trofeu Mixt Savipecho. La sessió va ser propícia per al trio de Marc, Raúl i Monrabal i el de Pablo, Brisca i Lorja, que es van guanyar el dret de jugar pels títols de les dues modalitats.

Primer es va resoldre l´eliminatòria del torneig d´escala i corda. Marc i els seus companys van eliminar a Francés, Pere i Tomàs II pel resultat de 60-40. Va ser una bona partida en línies generals, si bé els vencedors van dominar amb certa claredat en el tram final. Fins a la igualada a 35 els dos equips sumaren al rest de manera alternativa i en la majoria dels jocs amb certa autoritat. En este tram, l´equip que buscava la llotgeta manava i el del dau ja tenia prou en defensar.

A partir del joc següent es van veure els millors moments de la partida. També va canviar a dinàmica anotadora, perquè ara es sumava al dau. Van ser tres jocs de disparar fort i amb punteria, però el quinze costava de fer perquè els de l´altre costat de la corda ho restaven quasi tot. Així va ser fins al 40-50 favorable als ara ja finalistes, que al cap de poc certificaven la classificació per a final.

Els tres vencedors compartiren mèrits. Marc va estar segur i a més va aportar més que Francés en atac. Esta va ser una de les claus. I atenció al braç de Raúl, que ja comença a ser el d´abans de la lesió. En la punta, Monrabal va parar i sumar pràcticament per igual.

En la semifinal a raspall. El trio de Pablo va superar al de Montaner, Sanchis i Raúl per 25-10. En este cas va decidir l´eficàcia en atac. Perquè, si bé els dos equips defensaren amb encert i bravura, als rojos els va costar prou més acabar el quinze.

En primer joc va ser una meravella, per igualat i per l´espectacularitat de les accions dels dos bàndols. Finalment va ser per als vencedors al dau. Els dos següents també els feren els equips que van tenir el traure, en este cas nets, i a continuació igualaven els rojos a 10, no sense problemes.

Va ser a continuació quan arribaren les diferències en el rendiment per extensió en el marcador. Pablo, Brisca i Lorja taparen perfectament els forats i aprofitaren les rematades de quinze.

Enfront, Montaner, Sanchis i Carlos restaven pilotes de mèrit però no eren tan eficaços en el moment de matar.