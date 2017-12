Puchol II: "La idea és fer més partides especials"

Puchol II, en les instal·lacions d´Editorial Prensa Ibérica a València abans de viatjar fins a Nova York per a jugar el mà a mà a One Wall davant el campió americà, Timbo González.

Puchol II, en les instal·lacions d´Editorial Prensa Ibérica a València abans de viatjar fins a Nova York per a jugar el mà a mà a One Wall davant el campió americà, Timbo González. VN

Fa pocs dies que Puchol II aterrava a València com a campió del món amb la selecció valenciana al Mundial que s´ha celebrat a Colòmbia. Pràcticament encara no s´havia desfet la maleta quan el pilotari de Vinalesa tornava a preparar l´equipatge. Esta vegada per a viatjar fins als Estats Units. A Nova York li espera dissabte un mà a mà contra el campió americà Timbo González. Serà a la modalitat de frontó amb paret única, el One Wall, la versió internacional de la nostra ´pareteta´.

Abans d´agafar l´avió fins a la ´Gran Manzana´, Puchol II visitava les instal·lacions d'Editorial Prensa Ibérica a València, concretament Levante TV. Ve a parlar d´esta insòlita partida que es jugarà este dijous dia 9 a Brooklyn: «L´objectiu és donar ressò a la pilota, que es parle del nostre esport. Estos dies s´ha parlat que jo sóc l´ambaixador de la pilota. Jo encantat de ser-ho, però no per Puchol II, més bé m´agrada el concepte de ser l´ambaixador de tota la pilota».

També li suposa per a ell: «jugar una partida que se n'ix de la rutina. M´agrada jugar partides especials i en este sentit la intenció del meu cos tècnic i dels meus patrocinadors és continuar fent partides d´este tipus, partides especials que siguen notícia», afirma.

En este sentit deixa la porta oberta a possibles desafiaments, a casa i fora del nostre territori: «Jo encantat», diu.

Se li plantegen dos reptes que ja han sonat alguna vegada i que, de moment, encara no s´han materialitzat, una partida al raspall i altra al frontó contra una primera figura de la pilota basca. Dues partides mà a mà que motiven de manera especial: «De la partida de raspall ja es va parlar l´any passat. Es va parlar d´un mà a mà contra Moltó que era el campió individual. Enguany, de moment, encara no s´ha parlat, però a mi m´agradaria, sempre que trobem la fórmula per a fer una partida atractiva i equilibrada per als dos».

Fins i tot veu més fàcil jugar al frontó contra una primera figura del nord: «A mi el frontó és una especialitat que m´agrada de manera especial. Clar que m´agradaria jugar un mà a mà contra el millor de la pilota basca, però també cal buscar les dates per a jugar, el temps per a preparar-me la partida, el frontó i la pilota apropiada».

Malgrat totes estes idees, Puchol II deixa clara una cosa: «Jos oc pilotari d´escala i corda. Que ningú pense que Puchol II es passa a altra modalitat».

En este aspecte també parla de la nova temporada que se li presenta. Reconeix que se li ha quedat una espineta clavada per no poder revalidar el títol del Campionat Individual, però els seus objectius són prou més amples: «Jo sempre que jugue ho faig per a guanyar, així que sí, el Campionat Individual està ahí, però vull guanyar la lliga, el Diputació i tots els trofeus on m´anuncie».

Quan Puchol II torne de Nova York ja sap que li esperen dos trofeus especials abans de finalitzar l´any, el trofeu Fundació José Luis López i el trofeu Mestres: «Esta temporada segur que serà un any especial», conclou.