Un remat d´any espectacular

El mes de desembre serà trepidant, espectacular, amb grans trofeus, tornejos clàssics i moltes sorpreses. Per a començar este diumenge el trinquet nou d´Oliva espera les dues finals de la cinquena edició del Trofeu Mixt de Savipecho.

La festa començarà a les 11.30 hores amb la final per dalt corda. La parella de Pere Roc II i Santi s´enfronten al trio de Marc, Raúl i Monrabal. Els dos equips vénen de fer unes semifinals perfectes. La parella va guanyar a Soro III i Javi per un contundent 60 a 30 i el trio de Marc va guanyar al de Francés per 60 a 40.

A continuació es jugarà la final de raspall amb dos trios, Sergio, Canari i Roberto davant Pablo, Brisca i Lorja. També han mostrat gran autoritat en les semifinals. Els de Sergio la van fer ´sabatera´ enfront del trio de Ricard. Els de Pablo guanyaren 25 per 10 al trio de Montaner.

Una vegada disputades les finals del trofeu Savivecho i, quasi sense descans, començarà el també trofeu mixt Fundació José Luis López, també amb els millors cartells de raspall i escala i corda. En pocs dies s´anunciaran les partides d´esta segona edició del campionat.

Al trinquet de Pelayo, entrants ja en Nadal, també es jugarà el tradicional trofeu Mestres, on s´anuncien els pilotaris més destacats de la temporada. També al llarg d´este mes de desembre continua disputant-se als trinquets de Borriana i Vila-real el trofeu joves d´escala i corda.

Als pròxims dies també aniran tancant-se els cartells dels tradicionals trofeus de Nadal. El més esperat és el Vicent Pérez Devesa de Benidorm. Enguany complirà els 28 anys d´existència i, a més, hi ha moltes ganes perquè volen tindre al seu gran campió, Pere Roc II, anunciat al seu trinquet. Pere Roc II ja va guanyar el trofeu l´any passat, però enguany jugarà com a campió de lliga i subcampió individual.