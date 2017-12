Onze figures en la cloenda

Els títols de la cinquena edició del Trofeu Mixt Savipecho es decidiran diumengue a partir de les 10.30 hores en el trinquet d´Oliva. Serà l´última de les sessions dobles per enguany. I en teoria la millor, perquè a les onze primeres figures que més han destacat durant el transcurs de la competició.

Per a començar, Pere Roc II i Santi contra Marc, Raúl i Monrabal en la final d´escala i corda. Sembla que el trio podria eixir favorit en les travesses, precisament per la superioritat numèrica, la qual cosa és un avantatge en un recinte prou desconegut per a tots els protagonistes.

Però, tot i que els trinquets poden decidir partides, en la majoria d´ocasions s´imposa la qualitat i la inspiració. Pere Roc II reconeix que és un problema enfrontar-se contra tres en un espai tan gran que no té tocat. Però afegeix que li motiva jugar una final en un trinquet al qual cataloga com «un marc ideal». I si el de Benidorm està motivat, la faena és dels altres. Està parlant el campió de la Lliga i el segon en l'escalafó del mà a mà.

A més, davant juga un que és capaç de desplaçar-se i tapar forats com si hi hagueren dos. I Santi mai es cansa de rematar; el quinze és la seua prioritat.

El trio no té fallo. Un rest segur que pega fort, un mitger que torna a ser el que era i que defensa tan bé com ataca i un punter que sap posar la pausa i amagar la pilota. El ben cert és que són arguments poderosos perquè la càtedra els atorgue el favoritisme. A més, en la partida que va encetar el campionat es va imposar a esta mateixa parella. Però atenció, per un ajustat 60-55.

Per a la final posterior de raspall no hi ha pronòstic clar. Els dos equips arriben sense haver-se trobat en les rondes prèvies i ho han fet superant a tots els rivals amb contundència.

L´equip de Sergio, Canari i Roberto sembla més compensat perquè les tres línies aporten per igual segons el moment. Els tres poden erigir-se en el protagonista destacat de la partida, cadascun des de la seua parcel·la.

En la formació de Pablo, Brisca i Lorja, el mitger ha sigut assenyalat pels rivals com el component més perillós. El ben cert és que el d´Oliva fa mesos que està intractable. I li va bé el joc dels seus joves companys, la contundència de Pablo i la capacitat anotadora de Lorja.