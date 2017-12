Més que mestres, catedràtics

Ara en són deu. I durant dues jornades, la de les semifinals i la final, es decidirà qui són els millors pilotaris de l´any que ara acaba en la modalitat d´escala i corda. Arriba el Trofeu Mestres, que compleix deu anys de vida.

La teoria diu que el cartell es configura amb els jugadors que han estat els més destacats durant els dotze mesos en les posicions de rest, mitger i punter. A més han d´atresorar en l´actualitat un gran moment de forma. El ben cert és que no sobra ningú, si bé podria haver-hi algun més. Però solament hi havia espai per a quatre equips pel format curt de la competició.

En la ubicació del rest era segura la presència de Soro III, Pere Roc II i Puchol II, que s´han repartit els títols més importants de la temporada, Individual, Lliga i Copa, així com bona part dels tornejos de major prestigi.

Amb el quart en litigi es podria obrir un debat. Tal vegada, Marc hauria de tenir un lloc per ser finalista de la Copa i semifinalista del mà a mà. Però Genovés II va arribar a les semifinals de la Lliga i la Copa. Ara bé, la pilota també és sentiment. I és de justícia premiar el treball i la dedicació d´un esportista que ha patit un calvari per les lesions i que ha tornat a ser gran quan altres hagueren optat per retirar-se.

Al mig no hi ha sorpreses. Félix, Santi, Javi i Pere han sigut els grans dominadors de l´any en la seua parcel·la. Durant un moment de la temporada era un qui marcava la pauta i després agafava altre el relleu. Ningú ha destacat especialment sobre la resta si bé ha sigut Félix qui ha acaparat el nombre més gran de títols, sent el més important el de la Lliga. Pel que fa a la posició de punter, l´organització haurà tingut complicat fer la tria. El cas és que es troba a faltar a Monrabal, campió de Lliga i Copa. Però és cert que el de Vilamarxant oscil·la entre el mig i la punta. Probablement esta siga la raó de la seua absència. Siga com siga, solament han entrat dos punters i Carlos i Tomàs II són totalment mereixedors de tindre el privilegi de jugar el trofeu.

Una vegada escollits els pilotaris calia repartir-los. Ací el debat podria ser més intens però sembla que l´equilibri estarà assegurat en Pelayo, seu tradicional del torneig.

Soro III i Puchol II formaran en parella, com és habitual en ells. El campió individual jugarà amb Félix i el de la Copa amb Pere. El gran duel entre els escaleters de referència solament es produiria en la hipotètica final del diumenge 24 de desembre (11.30 hores).

Pel que fa als trios, Genovés II, Javi i Tomàs II componen un d´ells i l´altre el formen Pere Roc II, Santi i Carlos. Les semifinals es jugaran el dissabte 16. Primer s´enfrontaran els equips de Soro III i Genovés II i a continuació els de Puchol II i Pere Roc II.