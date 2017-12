Punxa dóna la talla en la reaparició

Resulta estrany que un pilotari estiga content després de perdre una partida, més encara si han aparegut molèsties musculars. Però Punxa era ahir un home feliç tot i la derrota i el dolor. I és que el de Piles va reaparéixer després de quasi un any sense jugar.

Va ser en el trinquet de la Llosa de Ranes on va fer equip amb Miravalles per a enfrontar-se a Ricard i Néstor, que es van imposar per 25-20. Durant bona part de la confrontació va manar la parella de Punxa, que fins i tot es va posar amb 20-10. Però la inactivitat i l´esforç li passaren factura en el tram final, situació que van aprofitar els rivals per a guanyar.

Punxa va acabar la partida amb molèsties, que haurien de ser les pròpies d´haver estat tant de temps sense competir. «Una partida no és el mateix que els entrenaments i he pagat tirar-li tan fort. En els últims jocs no m´he pogut descarregar com deuria. Però el més important és que he acabat i que he donat la talla», assenyalava el pilotari.

El rest de Piles anirà de moment a poc a poc i jugarà cada dues setmanes per a no forçar excessivament la màquina. La prioritat és agafar ritme i que el braç s´acostume a l´exigència de les partides.