Pasqual de La Pobla guanya l´Individual de frontó

El passat diumenge, el frontó Barón de Cheste coronava a Pasqual de La Pobla com a campió del XXXI Trofeu President de la Generalitat, i ja en van quatre entorxats per al gran jugador de La Pobla de Vallbona, que iguala així amb varis jugadors que van marcar una época, com és el cas de Pasqual. Jugadors com Sevilla, Montesa o Lemay compten també amb 4 títols en el seu palmarés, tots ells, superats per Canetero, que en té cinc.

El jugador del Camp de Túria aconsegueix aquest títol després de vèncer a Adrián de Museros, en una final que ja s´ha vist fins en cinc ocasions, amb tres títols per a Pasqual i dos per a Adrián.

En este cas es decantava d´una manera molt rápida la final, fins i tot s´arribava a un 18 a 0, per a Pasqual amb un Adrián que no trobava el seu lloc en el frontó. Esta diferència ha estat fonamental durant la resta de partida, amb un Pasqual tranquil que ha sabut administrar aquest avantatge, i resolvia la final amb un 41 a 22 en el marcador.



Final de Primera

Com a prèvia és disputava la final de la primera categoria, amb Zarzo de La Pobla i Àlex, jugador de Vinalesa pertanyent al club de La Baronia. Una bona partida que acabava amb el resultat de 41 a 37 per a Àlex.

Ja de vesprada és disputaven les finals de segona entre setmana i de segona. En la primera d´elles, Enric del CPV Vinalesa s´imposava a Carlos del Marquesat per 41 a 37, i tancaven la vesprada Marcelo i Jesús, de Casinos i Alcublas respectivament, amb victòria per a Marcelo per 41 a 37.

Lliuraven els trofeus l´alcalde de Cheste, Jose Morell, l´alcalde de La Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, l´alcaldessa de Museros, Cristina Civera, Santi Cervera, alcalde d´Alfarp, Miguel Espinosa, Alcalde de Casinos, els regidors d´esports de totes les poblacions implicades i Daniel Novejarque, Vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.

Els primers campions d´aquesta edició es decidien el passat dimarts quan és disputaven les finals de primera i tercera categoria entre setmana.

En primera era Miguel d´Atzeneta qui s´emportava el gat a l´aigua, després d´un parèntesi de vora quinze minuts perquè va rebre el jugador castellonenc una pilotada i calia atendre´l.

Al final, la partida acabava amb un 41 a 32 per a Miguel que derrotava a Paco de Meliana. Acte seguit, en la final de tercera entre setmana, Alberto de Massalfassar s´imposava còmodament a Toni Costa per 41 a 20.