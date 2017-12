Un triomf treballat i l´altre fàcil

Gran ambient ahir en el nou trinquet d´Oliva per a tancar la cinquena edició del Trofeu Mixt Savipecho, cloenda que es va resoldre amb una partida meravellosa i una altra bastant decantada. Els títols van ser per als equips encapçalats per Pere Roc II i Sergio.

Primer es va jugar la final per dalt corda en la qual Pere Roc II i Santi van superar a Marc, Raúl i Monrabal per 60-50. Els cinc contendents es pegaren una important pallissa i a més oferiren intercanvis de gran qualitat i bellesa.

Els primers jocs van ser de tanteig, per a calfar les mans, però prompte es va comprovar que la parella estava disposada a trencar els pronòstics de la postura inicial. Pere Roc II dibuixava el dau amb l´esquerra i Santi corria com un velocista per a esperar a la vaqueta i disparar.

Al trio li tocava anar a remolc i no va poder impedir que els rivals es distanciaren dos jocs (30-20). Però les tres línies feren un pas endavant canviant la defensa per l´atac. Les bombes queien des de qualsevol zona del trinquet i el marcador s´ajustava amb la igualada a 30.

Els parcials posteriors van ser magnífics, per treballats i vistosos. Però hi hagué un moment en el qual el trio va perdre encert en la faceta anotadora, situació que va aprofitar la parella per a ficar el 55-40.

Semblava que la final acabava. Però no. Marc, Raúl i Monrabal tornaren a oferir la millor versió i la partida va recuperar la incertesa amb el 55-50 i val-15 per als blaus, que no pogueren culminar la remuntada. En eixe tram final, Santi va estar senzillament espectacular.

En la final a raspall, Sergio, Canari i Roberto guanyaren a Pablo, Brisca i Lorja per 25-5. Va ser una partida certament còmoda per als vencedors, que tingueren en el rest de Genovés al component més destacat. Jugaren a allargar la pilota per a evitar a Brisca. També a fer botar la pilota per a obligar a Pablo una restada complicada. Els va eixir bé.

Els tres primers jocs van ser clars per a Sergio, Canari i Roberto. Després hi hagué un poc més de batalla, però no la suficient.