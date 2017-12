"Jugar a València serà especial"

El pròxim dimecres la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig tancarà la sèrie de partides commemoratives del seu cinquanta aniversari amb una bomba, la presència de Pablo Berasaluze. El pilotari basc, que va penjar els guants en octubre del 2016, està encantat de poder acomiadar-se de l´afició valenciana.

Berasaluze és un enamorat de València i de la pilota valenciana. El seu idil·li amb esta terra, la seua gent i el seu esport va començar en 1996 quan va ser requerit per a jugar un enfrontament basc-valencià. «Des d´aleshores vaig sovint de vacances i també he jugat unes quantes vegades ja com a professional. Els valencians sempre s'han portat de deu amb mi. Quan jo he anat i quan ells han vingut a Euskadi. També a través de les xarxes socials he tingut molt de suport de l'afició valenciana», explica.

La directiva de la Penya ho va tindre fàcil per a convéncer-ho. No hi va haver cap condició però sí va demanar un favor: jugar amb Genovés II. «Sent pràcticament un xiquet vaig jugar contra son pare en el trinquet d'Abadiano. Jugar contra el pilotari més gran dels valencians va ser un honor, però és que a més va ser meravellós el tracte que em va dedicar. I amb el pas del temps ens hem fet amics, també de Genovés II. Em feia especial il·lusió que la meua última partida fóra amb ell», diu.

Bona prova de l´amistat entre els tres és que pare i fill estigueren en la partida de comiat de Berasaluze a Bilbao. També Waldo, altre dels seus íntims de València. Tres mil persones abarrotaren el frontó. I perquè no hi cabien més. En El Puig seran al voltant de tres-cents cinquanta privilegiats. «No m'importa que el frontó del Puig siga menut. El més important és que podré dir adéu a la gent que m'ha seguit i a la que li agrada la pilota. Estic segur que serà molt especial jugar allí la meua última partida», assenyala.

El de Berriz s´està preparant a consciència perquè vol deixar un bon record. «A la pilota valenciana la respecte tant com a la basca. A València hi ha grandíssims pilotaris i és una manera de jugar que m'agrada molt. De fet no sabria dir si m'agrada més el raspall o l'escala i corda. Per això vaig a veure partides de les dues modalitats quan vaig cap allà», apunta.

Molts opinen que la seua retirada va ser prematura. Ell, tal vegada també, però no es penedeix. «Estava bé per a jugar un any o dos més però cada vegada em costava més. I com que Asegarce em va oferir quedar-me com a tècnic, vaig prendre la decisió d'acabar. Em trobe molt a gust. Durant la setmana estic amb tots els pilotaris professionals en els entrenaments. Intente ajudar-los i aportar la meua experiència», conclou