La pilota brinda amb el vi valencià

Una representació de la pilota valenciana va visitar en el dia d´ahir la seu de la Denominación de Origen Valencia on el president de l'entitat, Cosme Gutiérrez, va fer d´amfitrió i va mostrar les instal·lacions a la comitiva.

L´acte va servir per a anunciar que els dos estaments estan buscant la manera de col·laborar. I sembla que la idea és ferma d´acord a les persones que van asistir, com el president de la Federació, José Danel Sanjuán, el propietari de Pelayo i mecenes, José Luis López, o els exdirectius federatius, Pedro Paredes i Francisco Cervera. També estigué Fredi com a director del trinquet Pelayo així com Puchol II i Raúl, que representaren al col·lectiu dels pilotaris. El pilotari de Vinalesa va acaparar bona part de la conversa per la seua recent aventura a Nova York, on ha fet d´ambaixador de la pilota valenciana. Ara ja a casa li esperen dos reptes de primer nivell en el seu hàbitat natural, el trinquet.

Esta mateixa vesprada jugarà contra Soro III en el trinquet de la localitat de Guadassuar. Serà la primera confrontació entre els dos grans dominadors de l´escala i corda des del passat estiu. I el próxim dissabte, semifinal del Trofeu Mestres en Pelayo.