Dues jornades per a triar als millors de tot un any

Va de bo per al Trofeu Mestres. L´hereu del tradicional Trofeu Nadal de Pelayo va ser presentar ahir en el trinquet de la capital i, segons els vaticinis dels participants, serà un espectacle digne de veure.

El dissabte es jugaran les dues semifinals. I este és un dels grans atractius del torneig, presenciar en la mateixa sessió als considerats deu millors pilotaris de l´any. Primer, Soro III i Félix s´enfrontaran a Genovés II, Javi i Tomàs II. A continuació, Puchol II i Pere jugaran contra Pere Roc II, Santi i Carlos.

El dia de la final, el 24 de desembre, solament es jugarà la partida que val el títol. Però l´interés continua sent idèntic perquè es determinarà qui són els millors entre els millors. La novetat enguany per a la confrontació definitiva és que es disputarà de matí, a les 11.30 hores.

Soro III, Genovés II, Félix i Tomàs II van ser el representant dels participants en la presentació. A tots els va paréixer que la tria dels deu pilotaris ha estat l´adequada. «Si es preguntara als aficionats habituals del trinquet, estarien d'acord amb els pilotaris que han entrat», apuntava Soro III.

Els quatre també mostraren satisfacció en el moment de parlar de la distribució dels pilotaris en els quatre equips. I si bé es va recordar eixa frase de «un trio en Pelayo sempre és un trio», tots creuen que les parelles tenen potencial per a optar al triomf. «En Pelayo un trio sempre ha pesat però tots els equips són molt forts. Juguen els millors i els equips estan totalment compensats», comentava Genovés II.

I és que per a fer front a tres línies de tanta entitat, els dos que estan a l´altre costat de la corda han de ser més que bons. Tomàs II així ho creu. «Són quatre que poden ser els millors en les seues posicions». I Soro III corroborava les paraules del de Xaló. «Jo estic encantat de jugar amb Félix, un pilotari amb quinze, de potència i que es pot adaptar molt bé a la meua manera de jugar», assenyalava.

Per tant, la previsió dels pilotaris és que hi haurà espectacle. Però no solament per la qualitat del cartell sinó també per la rellevància que els jugadors li atorguen a la cita. «Estar en este trofeu és un reconeixement. Jo el considere el més important junt amb la Lliga», deia Félix.

El Trofeu Mestres compta amb el patrocini de l´Ajuntament de València, que va estar representat per la regidora d´Esports, Maite Girau, que a més de destacar la qualitat del cartell va fer una crida a la importància de donar suport a l´esport autòcton. «S´està treballant bé però hem de continuar per a aconseguir que la pilota encara tinga més base i, per descomptat, un món professional consolidat», deia.

El Banc Sabadell, l´altra entitat que patrocina el trofeu, va estar representat per José Bono, director de Col·lectius i Banca Associada. «Durant els pròxims dies es congregaran en Pelayo la passió, la competició sana, la història i l´exigència de preservar un actiu esportiu i cultural dels valencians com és la pilota. Un dels nostres objectius és recolzar propostes que reforcen el vincle en la Comunitat on volem, encara més, aprofundir la nostra presència en l´àmbit social», manifestava.