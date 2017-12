A Pelayo volen els coixinets

Quatre hores de pura màgia, de fantasia, d´emocions, de tensions, de bon joc i de qualitat. Així va ser la gran vesprada viscuda ahir al trinquet de Pelayo amb motiu de les semifinals del trofeu Mestres. Dues partides per a emmarcar. Van volar els coixinets a la ´catedral´ i això sempre és sinònim de satisfacció entre el públic. Al remat, després de tanta intensitat, jugaran la final el trio de Genovés II, Javi i Tomás II i la parella de Puchol II i Pere. La final serà diumenge dia 24 a les 11.30 hores.

Genovés II, Javi i Tomás van guanyar a Soro i Félix pel resultat de 60 per 50. Va ser una partida excel·lent. No es pot jugar més. La parella es va buidar per complet, però el trio ho va fer perfecte. Genovés II va fer tot un recital, partida marca de la casa. Javi i Tomás II van estar molt resolutius. Va ser una gran batalla.

El llistó estava molt alt per a la segona partida, mentre l´afició, entre partida i partida, comentava que un trio sempre té molt avantatge davant una parella.

I així pareixia també a la segona semifinal, quan el trio de Pere Roc II posava un 40 per 20 a favor seu en un tres i no res. Semblava que anava ràpida la segona semifinal, però va vindre la reacció de la parella. Puchol i Pere van superar el ´shock´ inicial i va començar altre nou recital.

D´un 20 per 40 es passava a iguals a 50 per 45 davant el deliri de l´afició.

La semifinal arribava a la ´mort sobtada´ amb iguals a 55 i la moneda va caure a favor de la parella.



Dénia i Genovés

Matinal dominical de luxe als trinquets de Dénia i Genovés. Al trinquet de la Marina Alta es juga el trofeu dedicat a la figura d´Antonio Reig Ventura ´Rovellet´. S´anuncien dos trios capitanejats pels últims dos campions individuals, Soro III i Puchol II. El pilotari de Massamagrell fa equip amb Santi de Finestrat i Tomás II. El rest de Vinalesa formarà amb Félix i Carlos.

Al trinquet de la Costera es juga la segona semifinal del trofeu Arturo Bataller. També s´anuncien els dos últims campions individuals en la modalitat de raspall, Ian i Moltó. El pilotari de Senyera, actual campió, formarà parella amb Coeter II, l´únic mitger que, fins ara, ha pogut alçar el títol del mà a mà. Els dos s´enfronten a Moltó i Sanchis.



