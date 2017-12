Subvencions per a reformar trinquets

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria de les subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives amb una partida de 2,5 milions d'euros.

A la convocatòria destaca que u dels objectius de les subvencions és la millora, ampliació, reparació d'instal·lacions esportives tradicionals destinades a la pràctica de la pilota valenciana, en les modalitats de trinquets i frontons.

La Conselleria assenyala que hi ha dos tipus d'actuacions. L'actuació tipus A és per a municipis de fins a 5.000 habitants. Es destinen un màxim d'1.500.000 euros i es finançarà el total del cost del projecte, amb un màxim de 100.000 euros. En el cas que el cost del projecte supere els 100.000 euros, l'excés haurà de ser aportat per l'entitat sol·licitant.

L'actuació de tipus B és per a la construcció, reforma, xicotetes actuacions de millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives tradicionals i frontons de la Comunitat Valenciana. S'entenen com a tals trinquets d'escala i corda, de raspall, galotxa, així com frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

Per a actuacions de tipus B, es destinen 1.000.000 euros i es distingiran dos tipus d'actuació. D'una banda es destinaran 200.000 euros per a projectes el cost dels quals no supere els 20.000 euros i es finançarà el 100%. D'altra banda, es destinen 800.000 euros per a projectes el cost dels quals siga major de 20.000 euros, i el finançament serà d'un màxim del 80%. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies.



