Genovés II i Puchol II, mestres també al frontó

Els pilotaris valencians són els més tècnics i complets de tot el planeta. D´això no hi cap dubte. La mostra, una vegada més, està en Genovés II i Puchol II. S´adapten a qualsevol modalitat, a qualsevol manera de jugar a pilota a mà. Una faceta que sols els pilotaris valencians són capaços de fer. De fet al últim més hem vist als nostres jugar a la ´Chaza´ colombiana, a llargues, i a joc internacional.

Tot al Mundial de Colòmbia i proclamant-se campions del món. També hem vist a Puchol II viatjar fins a Nova York per a jugar, en igualtat de condicions, davant el campió de One Wall a la seua modalitat. Per descomptat els hem vist jugar dins dels trinquets, a la seua especialitat, l´escala i corda, i els hem vist fent dos autèntics recitals a Pelayo, guanyant les seues respectives semifinals del trofeu Mestres. Ara, este pròxim dimecres, a Genovés II i Puchol II l'afició els podrà gaudir també jugant al frontó.

Serà dimecres al frontó de El Puig, dins de la partida especial que el club ha organitzat per a posar el punt final a l´any de celebració del seu 50 aniversari. Ha sigut un any carregat de cites importants i dimecres serà la culminació de mig segle de vida i l´inici d´un camí carregat de frontó valencià, perquè a El Puig tenen clar que cal treballar la pedrera. Com no podria ser d'altra manera, la seua productiva escola també tindrà un merescut protagonisme en este dia tan especial per al club de El Puig. Serà una jornada carregada de sorpreses.

Genovés II i Puchol acudeixen a esta cita amb moltes ganes, carregats d´il·lusió perquè saben que juguen a un frontó punter i amb la participació de Berasaluze II, la figura del frontó basc, recentment retirat de l´activitat professional i que ha volgut acomiadar-se d´una afició valenciana que sempre ha respectat. Una admiració mútua perquè el pilotari de Berriz va vindre a jugar a terres valencianes quan sols era un ´xiquet´ i des d´aquell dia ha jugat diverses partides al frontó i també s´ha deixat veure per moltes partides d´escala i corda i raspall, dues modalitats que admira. Pablo Berasaluze ha fet molts seguidors a la Comunitat Valenciana.

Completarà la partida Alejandro de Paterna, guanyador del trofeu Mestres del club de El Puig.

La partida serà a les 20.30 hores. Genovés II farà parella amb Beasaluze i Puchol II jugarà amb Alejandro.

Més de 300 persones ompliran el frontó de El Puig. Els socis del club fa vàries setmanes que havien retirat totes les localitats.