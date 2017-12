Joves que ja són primeres figures

Als últims anys l'edat mitjana de les primeres figures ha baixat de manera considerable. Estan els eixamples de Puchol II i Pere Roc II en l´escala i corda o de Ian i Montaner al raspall. Però també dels pilotaris que estan protagonitzant la segona edició del trofeu Joves que està disputant-se als trinquets de Borriana i Vila-real. Pràcticament tots ells ja formen part dels primers cartells de dia a dia, dels millors campionats de la temporada i, fins i tot, ja han guanyat títols importants. En este sentit la pilota també ha fet un pas endavant important.

Hui, al trinquet de Borriana, continua disputant-se el trofeu de joves. Ha arribat el moment de disputar les semifinals. Hui és la primera i s´anuncien parella contra trio. Ferrer i Tomás II tindran a l´altre costat de la corda a Martí, Bueno i Néstor.

La segona semifinal del trofeu serà el pròxim divendres dia 22 al trinquet de Vila-real. Allí els semifinalistes seran la parella José Salvador i Monrabal davant la formada per De la Vega i Conillet.

Tots ells són ben coneguts per tots els aficionats. Això és un bon senyal, una notícia extraordinària, al mateix temps que tots saben que són sinònims de bones partides i espectacle. Així que ara també toca gaudir d´una nova generació que ja està ací dalt donant grans vesprades de pilota. La final del trofeu jove serà el dia 29 al trinquet de Vila-real.



Dénia

Els aficionats que ahir van presenciar el trofeu Rovellet al trinquet de Dénia van eixir amb satisfacció després d´altra gran partida, carregada d´alternances al marcador. Després d´una atractiva partida, on el desenllaç podia haver-se decantat a qualsevol costat, va ser el trio format per Pere Roc II, Félix i Carlos qui va guanyar per un ajustat 60 a 50 davant la formació de Soro III, Santi i Tomás II.