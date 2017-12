Les xiques també tenen ´Mestres´

La presència de la dona com a practicant de la pilota valenciana està creixent considerablement en els últims anys i amb esta necessària evolució també creixen les competicions i cites especials dedicades a elles. L´última en sorgir és el Trofeu Mestres, un esdeveniment d´esperit equiparable al dels professionals perquè també es tracta de reunir a les pilotaris que han sigut les més destacades de l´any.

El torneig transcorrerà durant dues jornades, com també succeeix en el trofeu masculí, si bé en este cas la modalitat a la qual es juga és el raspall. El pròxim dijous es completaran les dues semifinals. En la primera, Victoria, Amparo i Fanni s´enfrontaran a Anabel, Noelia i Marta. A continuació, Mar, Ana i Joana mesuraran les seues forces contra Ana, Myiriam i Aida.

Segons expliquen des del trinquet de Pelayo, el dijous s´ha optat per fer una tercera partida de primer nivell de professionals de l´escala i corda. D´esta manera, els aficionats habituals d´esta modalitat podran veure en acció el bon fer de les xiques.

La final tindrà lloc el dissabte, el dia estel·lar de la catedral. La fórmula serà idèntica. Primer jugaran les pilotaris i a continuació hi haurà una confrontació de professionals. D´esta manera, les xiques tornaran a tindre un aparador per a mostrar-se a un públic diferent.



Més nivell

Els equips han estat confeccionats des de la Federació de Pilota Valenciana, entitat que ha creat i gestiona les competicions oficials femenines. Segons apunten, la dificultat per a confeccionar el cartell ha sigut màxima perquè cada vegada hi ha més jugadores amb el nivell necessari per a participar en esdeveniments de rellevància. També assenyalen que algunes que hi podrien estar han hagut de renunciar pels seus compromisos amb els estudis.

En l´actualitat hi ha unes tres-centes cinquanta practicants de pilota valenciana entre les competicions de clubs, de tecnificació i les dels jocs escolars. I pujant. En l´any 2007 solament hi existia una competició per a elles, el Campionat Autonòmic de trios. Ara també està l´Autonòmic per parelles, la Supercopa, els Individuals sub-23, sub-18 i Autonòmic a més dels Circuits sub-23 i sub-18.

Una altra mostra de l´evolució de la dona en la pilota és que el raspall ja no és l´única modalitat practicada. Ara també es juga a frontó i one wall.



El gran aparador

I com a element fonamental d´este progrés està la participació en els campionats internacionals amb la visibilitat que això implica. A més, ser membre de la Selecció Valenciana obri la possibilitat a ser mereixedora d´ajudes i beques.