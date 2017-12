"Les ganes són recíproques"

La partida de hui serà la més especial per a la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig pel fet de ser l´esdeveniment que tancarà la commemoració del cinquanta aniversari del club. Però també ho serà per a dos dels seus protagonistes, Genovés i Pablo Berasaluze, que formaran parella per a enfrontar-se a Puchol II i Alejandro.

El pilotari basc havia demanat jugar la partida amb Genovés II, segons explicava en este mateix diari, per l´amistat que l´uneix amb el valencià. L´escaleter afegeix ara que "les ganes de jugar junts són recíproques". I és que si bé havien coincidit en unes quantes partides o jornades d´agermanament entre bascos i valencians, «sempre hem jugat en la contra», comenta Genovés II.

L´admiració i respecte entre les dues figures de la pilota a mà és màxima. Tanta, que Genovés II va viatjar a Bilbao el dia que Berazaluze es va retirar oficialment tot i que tenia una partida programada l´endemà. "Era un dia per a estar amb ell. Agafarem el cotxe i cap allà que ens vam anar mon pare, el meu germà, Waldo i jo", explica.

Ara bé, són més les vegades que el grup d´amics coincideix a València. "Pablo sempre busca alguna setmana durant l'any per a passar-la a València. Li encanta la nostra terra, l´arròs que fem i la nostra pilota, de la qual diu que és molt tècnica i per tant molt bonica de veure. A més li agrada el raspall i l´escala i corda per igual", assenyala.

En el moment de parlar del seu company, al jugador li falten adjectius. "Era una meravella, un pilotari molt fi i súper tècnic. Anava molt bé d'aire, tenia moltes cames i quan buscava el txoco i la volea era un espectacle. No tenia el cos dels jugadors bascos però sí més mans que ningú", comenta.

Com tots els aficionats valencians que segueixen la pilota basca, Genovés II també sabia de la predilecció del públic del nord pel davanter de Berriz. Però va ser en eixe viatge a Bilbao quan va comprovar, in situ, la vertadera dimensió del pilotari. "Recorde que la gent de la televisió ens va comentar que el volien a ell perquè era qui més agradava als aficionats. I el dia que es va acomiadar com a professional, el que més escoltaven en el frontó de Bilbao era que es retirava un artista i que pilotaris com ell ja no en queden", explica.

Hui, per tant, Genovés II i Berasaluze compliran un desig i resoldran un compte pendent. I, naturalment, aspiren a guanyar tot i la dificultat d´enfrontar-se a Puchol II i Alejandro. "Pablo no ha vingut a passar la vesprada, ni de bon tros. Ja està entrenant-se des de fa temps", apunta Genovés II.

A més de la victòria, l´altre objectiu és que el respectable torne content a casa pel que ha vist. Genovés II creu que està garantit per la qualitat del cartell i que no caldrà fer una altra cosa que jugar. "El mateix ritme de la partida fa que siga bona. No has de predisposar-te a fer espectacle sinó gaudir de la partida. Això fa que arribe l'espectacle que desitgem oferir a la gent", diu.

Genovés II tornarà a ser notícia el diumenge amb motiu de la final del Trofeu Mestres on de nou es trobarà amb Puchol II. "El final d'any està sent bo. A partir d'estiu, entre unes coses i altres, les coses no anaren tan bé però estan tornant al lloc i ara torne a gaudir. No em queden molts anys de pilota i el que vull és passar-me-ho bé. La del diumenge pot ser una ocasió propícia perquè jugue ben acompanyat i la contra és molt bona", conclou.