19 patrons per a la nova Fundació

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la pilota valenciana, entitat que ha nascut per a gestionar l´àmbit professional, continua definint-se. Ara acaba de completar el seu organigrama pel que fa a la composició del patronat, que finalment té dinou membres.

En este grup de supervisió i treball estaran els representants de les institucions públiques, els de les principals signatures patrocinadores de la pilota, els dels pilotaris de l´escala i corda i el raspall a més d´altres persones de distints àmbits com els de la comunicació i la jurisprudència. També noms de prestigi en l´esport dels valencians per les aportacions que han realitzat durant anys.

En este últim grup es troba José María Cataluña, que ha estat designat portaveu oficial. Cataluña va ser un dels impulsors de la Lliga Professional, abans coneguda com a Circuit Bancaixa pel patrocini de la Fundació Bancaixa, de la qual va ser vicepresident.

Constituïda legalment el 15 de novembre després de rebre el vistiplau de la Conselleria de Justícia i del Protectorat de fundacions, la Fundació començarà a fer-se càrrec del nivell més alt de la pilota el pròxim 1 de gener.

Durant els tres primers mesos del nou any no s´esperen massa canvis respecte de la gestió actual per d'esta manera permetre el normal funcionament de les dues competicions per equips més importants, les lligues. Els pilotaris, que este mes acaben el seu vincle contractual amb la Federació, seran informats este matí de com s´abordarà la seua situació laboral.