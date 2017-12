A Genovés, el títol es queda a casa

El torneig a raspall en homenatge al constructor del trinquet de Genovés, Arturo Bataller, va concloure ahir amb la disputa de la final. Esta edició ja es pot catalogar com la millor de les tres que s´han disputat perquè la confrontació definitiva també va oferir un gran espectacle. El títol va ser per als tres pilotaris locals, Sergio, Miravalles i Ricardet, que superaren a Ian i Coeter II pel tanteig de 25-15.

La partida va començar seguint la normalitat, amb els dos equips sumant des del dau. Ian imposava la seua força en el traure i Sergio la tècnica. Però hi havia bons intercanvis i per tant espectacle. La final apuntava a ´mantà´.

Després es va trencar la norma: en els dos parcials següents va sumar la formació que ocupava el rest, primer el trio i posteriorment la parella. La gent continuava gaudint amb l´aportació dels cinc pilotaris i per la incertesa del que podia passar.

Però Ian i Coeter II pagaren l´esforç d´enfrontar-se contra ´tres triats´. En els jocs posteriors, els després campions es van mostrar més sencers i per tant van ser més resolutius. Les seues pilotades feien més mal i tancaren la final tot i la voluntat dels rivals, als quals els tocava defensar sense trobar opcions de passar a l´atac.

Sergio ha acabat el torneig sent el participant més destacat amb diferència. Ahir també va ser el líder i qui més va aportar en la victòria tot i que Miravalles i Ricardet li secundaren a la perfecció.

Per altra banda, De la Vega i Conillet es van classificar ahir per a la final del Trofeu Joves d´escala i corda en superar a José Salvador i Monrabal per 60-55 en partida disputada en el trinquet de Vila-real.