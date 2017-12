Orgullosos de tenir el torneig degà i a Pere Roc II

El XXVIII Trofeu Nadal de Benidorm -Memorial Vicent Pérez Devesa va ser presentat ahir en el consistori de la localitat alacantina. Durant tres jornades, un dels trinquets que va ser referent en la pilota recuperarà la seua esplendor amb la presència d´un bon nombre de primeres figures.

El torneig, per ser el més antic del Nadal en la modalitat d´escala i corda, és motiu d´orgull per als veïns de Benidorm, segons van manifestar el regidor d´Esports, Arturo Cabrillo i el president del club de pilota local, Toni Calvo. També tragueren pit per la presència del benidormer Pere Roc II, ara ja consagrat com a primera figura de la pilota. I, naturalment, es va recordar la labor que Vicent Pérez Devesa va fer per impulsar la pilota.

La primera semifinal es jugarà demà a les 11.30 hores: Miguel, Héctor i Carlos contra Giner, Jesús i Monrabal. El dimarts, Puchol II i Pere s´enfrontaran a Pere Roc II i Santi. El títol es decidirà el dia 31.