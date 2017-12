Pelayo reuneix ara a tots els mestres

El trinquet Pelayo continua oferint un Nadal de luxe. Sense pràcticament temps per a digerir tan deliciós menú oferit al trofeu Mestres, arriba ara altre plat fort amb la segona edició del trofeu mixt Fundació José Luis López, on per segon any consecutiu es tornen a anunciar els millors cartells de les dues modalitats professionals de la pilota valenciana, l´escala i corda i el raspall.

També cal destacar que tots els equips, en les dues modalitats, seran trios. No hi haurà cap diferència numèrica en les formacions, amb una clara intenció d´intensificar encara més l´espectacle.

La segona edició del trofeu Fundació arranca este mateix dissabte 30 de desembre. Seran quatre jornades de pilota, on els sis equips participants, tres per cadascuna de les modalitats, lluitaran per arribar a les respectives finals programades per a dissabte 13 de gener. Les partides classificatòries tindran 300 euros de premi i la final 1.000 euros.

La primera partida de dissabte serà a la modalitat de raspall i amb els dos últims finalistes del Campionat Individual, Ian de Senyera i Moltó de Barxeta, com a protagonistes. El primer, actual campió, formarà amb Coeter II i Seve. Per la seua banda, Moltó formarà amb Sanchis i Roberto.

A continuació vindrà la partida d´escala i corda. També seran protagonistes els dos últims finalistes del Campionat Individual de la modalitat, Soro III i Pere Roc II. El campió de Massamagrell jugarà amb Félix i Tomás II. El pilotari de Benidorm tindrà com a companys a Javi i Nacho.

La segona jornada del trofeu serà dijous dia 4 de gener. En la primera de raspall el trio de Moltó jugarà enfront Sergio, Brisca i Tonet IV. En la segona partida de la vesprada, d´escala i corda, el trio de Soro III tindrà a l´altre costat de la corda al trio format per Puchol II, Raúl i Carlos.

La competició continuarà dissabte 6 de gener. En la primera de raspall s´enfrontaran les formacions capitanejades per Ian i Sergio. A continuació, en la partida d´escala i corda, jugaran els trios liderats per Puchol II i Pere Roc II.

Els dos millors equips de cadascuna de les modalitats jugaran les finals del trofeu Fudació José Luis López el dissabte 13 de gener.