Pere Roc II domina al seu trinquet

Pere Roc II i Santi de Finestrat van guanyar ahir la segona semifinal del trofeu de Nadal de Benidorm de manera clara després de superar a Puchol II Pere pel resultat de 60 per 35.

La partida va tindre dues fases ben diferenciades. Els primers jocs van ser igualats, però després del 25 per 30 tot es va capgirar a favor de la parella guanyadora fins al resultat definitiu.

Pere Roc II, que també és l´actual campió del trofeu, va deixar clar qui mana al seu trinquet. Poques partides ha perdut en este trinquet i a més si està tan ben acompanyat com ahir amb Santi de Finestrat, altre que també té tocat el recinte de la Marina Baixa.

D´esta manera Pere Roc II i Santi de Finestrat jugaran la gran final del trofeu programada per a diumenge 31 de desembre a les 11.30 hores. Allí ja esperaven els guanyadors de la primera semifinal, el trio format per Miguel, Héctor i Carlos que van guanyar la primera semifinal per un ajustat 60 per 55 davant Giner, Jesús i Monrabal.