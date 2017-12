Tomàs, punter de referència

Van ser nou mesos durs, de sacrifici i, fins i tot, de dubtes. Després d´una operació de maluc van vindre unes molèsties als lumbars que li impedien fer una vida normal: "Fins a conduir era un suplici". Amb molt de treball va reaparèixer als trinquets i els dos primers mesos tampoc van ser fàcils. Tot va canviar en el trofeu Masymas: "Vaig poder guanyar el torneig i a partir d'ahí ja vaig trobar-me bé jugant". I així fins al dia de hui. Tomàs II ha jugat la final del trofeu de Mestres i es prepara per a jugar dues grans cites, la final del trofeu Joves demà al trinquet de Vila-real i a debutar este pròxim dissabte al trofeu Fundació José Luis López al trinquet de Pelayo.

Ha tornat Tomàs II i ho ha fet per a continuar progressant. És considerat com u dels punters més decisius en l´actualitat. Un jugador valent, que sap rematar els quinzes, un punter dels que poden desnivellar la partida. Ell assenyala que està molt a gust jugant a la punta, però reconeix que li agradaria jugar de mitger les grans competicions: "Això és qüestió de treball, de resultats i de temps", afirma.



Final trofeu Joves

Demà a Vila-real té una gran cita, la final del trofeu Joves: "M´ha agradat molt jugar esta competició per moltes raons. Primer perquè m'ha permès jugar de mitger, segon perquè he jugat en trinquets on habitualment no jugue i tenia especial il·lusió per tocar trinquets com el de Borriana i Vila-real. I també m´ha agradat jugar este trofeu perquè crec que hi ha molta gent jove amb un gran nivell".



Trofeu Fundació J.L. López

Després de la final de Vila-real vindrà la primera partida del trofeu Fundació José Luis López. El de Xaló reconeix que té moltes ganes de jugar esta competició: "La veritat és que va ser una sorpresa. L´any passat no vaig poder jugar per lesió i estic molt content perquè han tornat a confiar en mi. És una competició interessant perquè no són dues semifinals i final. És diferent i juguem tots contra tots. A més crec que és un encert reunir en la mateixa vesprada els millors cartells de raspall i escala i corda. Pense que és molt atractiu per als aficionats".

Un poc més lluny en el temps queda l´altra gran competició que es presenta a l´horitzó. Serà la primera gran competició de l´any, el Circuit Professional: "Encara no sabem els equips, però espere poder estar perquè és la gran lliga per equips de la temporada. L´any passat tampoc vaig poder jugar-la per culpa de la lesió, així que enguany encara tinc més ganes".

Tomàs ha passat pels pitjors moments que pot passar qualsevol esportista, però ha demostrat que amb treball i voluntat es pot tornar, fins i tot, amb més ganes que abans: "Estic jugant les millors competicions i he recuperat el meu nivell de joc. Estic content, no puc demanar més", conclou.