Els campions individuals tiren de galons en Pelayo

El trinquet de Pelayo va acomiadar ahir l´any amb la jornada inaugural del Trofeu Fundació José Luis López, un altre dels tres tornejos que en realitat en són dos en les modalitats d´escala i corda i raspall. El recinte de la capital va registrar un bon ambient en una sessió que va resultar propícia per als equips encapçalats pels campions individuals, Ian i Soro III.

Primer es va jugar a raspall. Ian, Coeter II i Seve superaren a Moltó, Sanchis i Roberto per 25-5. El desenllaç és totalment just però la diferència massa folgada perquè els blaus van fer mèrits per a sumar més parcials.

Ian va ser el gran protagonista perquè ho va fer tot bé. Al dau va traure amb força i intenció i al rest va evitar infinitat de quinzes amb mans miraculoses, sobretot amb l´esquerra restant rematades dirigides al pou. A això cal afegir que les pilotes que va tenir bones les va acabar.

Coeter II també va signar una actuació més que destacada. La força ja no és la que era però resulta una delícia veure de quina manera amaga la pilota o li la lleva al contrari. L´encert amb la galeria va ser una altra de les seues virtuts.

L´equip blau va anar de menys a més però va pagar el fet de no tenir l´eficàcia en atac necessària tot i comptar amb dos dels pilotaris més resolutius com Sanchis i Roberto. Moltó va ser el millor de l´equip.

A continuació, en la partida d´escala i corda, Soro III, Félix i Tomàs II guanyaren a Pere Roc II, Javi i Nacho per 60-45.

En este cas també cal fer un esment especial a l´aportació de l´altre campió individual. L´escaleter de Massamagrell va ser una paret, un frontó que sempre tornava la pilota, a més dominant-la i dirigint-la als pocs forats que deixaven els rivals.

Ara bé, el bon fer de Soro III no haguera estat suficient sense l´ajuda de Félix i Tomàs II, sobretot del mitger, que va agafar molt de joc per a tornar obusos i fer gran quantitat de quinzes.

A l´equip derrotat li va costar entrar en partida i és per això que va perdre. Però quan es va agafar, sobretot Javi, el nivell que va oferir va ser similar al dels després vencedors. Però la llosa del 35-15 dels compassos inicials va ser massa pesada per a alçar-la.

La següent jornada es completarà el pròxim dijous, també en el trinquet de Pelayo. Sergio, Brisca i Tonet IV debutaran contra Moltó, Sanchis i Roberto, que estan obligats a guanyar per a no quedar descartats. A continuació, Soro III, Félix i Tomàs II poden certificar la seua passada a la final contra Puchol II, Raúl i Carlos, que afronten la seua estrena.

Pel que fa a l´últim dia de l´any, dues són les cites professionals programades. A Benidorm acaba el Trofeu Nadal (11.30 hores) i Bellreguard farà partida esta vesprada.